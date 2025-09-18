Gewinnt jetzt Tickets für das Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel-Special Screening am 13. Oktober in Köln, Hamburg und Berlin!

Ab dem 16. Oktober sorgt Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel für ein himmlisches Vergnügen auf der Leinwand! Keanu Reeves kehrt zurück zu seinen komödiantischen Wurzeln und stürzt sich als Schutzengel Gabriel an der Seite von Seth Rogen und Aziz Ansari in ein göttliches Durcheinander. Und ihr habt die Chance, den Film vor dem offiziellen Kinostart zu sehen!

Wir veranstalten zusammen mit LEONINE Studios und FILMSTARTS am 13. Oktober drei Special Screenings von Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel in Köln, Hamburg und Berlin! An jedem Standort werden euch wunderbare Hosts in die Welt von Gabriel begleiten: In Berlin wird euch Sebastian von FILMSTARTS begrüßen, in Hamburg sind Bea & Hardy von MOVIEPILOT am Start und in Köln moderiert Dominik Porschen das Special Screening von Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel.

Freut euch auf eine chaotische Komödie und die Chance, den Film vor allen anderen im Kino zu sehen.

Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel mit Keanu Reeves & Aziz Ansari

Macht Geld glücklich? Der gutmütige, aber ungeschickte Schutzengel Gabriel (Keanu Reeves) bezweifelt das. Eigentlich besteht sein Job darin, Menschen zu retten, die beim Autofahren aufs Handy gucken. Doch er fühlt sich zu Höherem berufen. Als er den verzweifelten Gelegenheitsarbeiter Arj (Aziz Ansari) trifft, der im Auto schläft und sich trotz zahlreicher Jobs kaum über Wasser halten kann, beschließt er zu helfen.

Wenn er ihm die Gelegenheit böte, für ein paar Tage in das Leben des Selfmade-Millionärs Jeff (Seth Rogen) zu schlüpfen, der in einer Villa mit Pool lebt, würde Arj schon merken, dass Reichtum allein nicht glücklich macht!

Doch Gabriel irrt sich. Denn Arj genießt es in vollen Zügen, plötzlich auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Beim Versuch, das Geschehene wieder rückgängig zu machen, stellt der Schutzengel das Leben der beiden Männer vollends auf den Kopf. Das göttliche Chaos, das er stiftet, hat plötzlich auch für ihn selbst ungeahnte Konsequenzen…

Seid dabei: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für das Special Screening von Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen.

Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 06.10.2025 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.



Macht mit, gewinnt mit etwas Glück 1x2 Tickets und schaut diese himmlische Komödie vor allen anderen in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist erst ab 18 Jahren gestattet.