Gigantischer 85-Zoll-4K-TV zum halben Preis: Jetzt das Dolby Vision-Heimkino für unter 1.000 Euro sichern

Der Hisense 85E6KT bietet eine hohe Bildqualität und ein großes 85-Zoll-Display. Bei der Größe ist zwar auch der Stromverbrauch höher, dafür wird ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis geliefert. Bei Amazon gibt es den Fernseher im Angebot.

Hisense 85E6KT bietet beeindruckende Bildqualität

Ganze gibt es bei dem Onlinehändler.

Mit den aktuellen Top-Standards ist auch der Hisense TV ausgestattet. Für einen extraweiten Farbraum und feine Details sorgen die HDR-Technologien HDR10, HDR10+ Decoding und HLG. Außerdem verfügt der Fernseher über Dolby Vision. Diese Technologie ist im Gegensatz zu HDR10 eine dynamische und wertet jede Szene neu aus. Das ist vor allem bei Filmen und Serien von Vorteil, die über eine facettenreiche Optik verfügen, so können sowohl dunkle als auch helle Szenen optimiert dargestellt werden.

Gestochen scharfe Bilder liefert 85E6KT mittels 4K-Auflösung. Inhalte, die nicht von vornherein mit 4K ausgestattet sind, werden mittels UHD AI Upscaling-Technologie hochskaliert, sodass sie nahezu in dieser Qualität dargestellt werden können.

Amazon Der Hisense Smart-TV ist mit Dolby Vision ausgestattet.

Bei so viel Bildqualität darf auch der Sound nicht zu kurz kommen. Die integrierten 30-Watt-Lautsprecher sind mit DTS Virtual X ausgestattet und bieten einen klaren und lauten Sound. Wer das Heimkino noch zusätzlich mit echtem 3D-Sound ausstatten möchte, findet eine der besten Heimkino-Soundbars, die Samsung HW-Q995GC * bei MediaMarkt um 40 Prozent reduziert.



Der Smart-TV für Gamer:innen und Sportfans

Der Hisense 85E6KT * ist mit dem VIDAA U6-Betriebssystem ausgestattet, worauf ihr Zugriff auf eine Vielzahl an Apps habt. Steuern könnt ihr den Smart-TV entweder klassisch über Fernbedienung oder über die praktische Sprachsteuerung. Mittels der Hisense RemoteNow-App können auch Smartphone und Tablet zum Bedienen benutzt werden.

Für Gamer:innen gibt es den Game Mode Plus, der sich beim Anschalten der Konsole automatisch aktiviert und für niedrige Latenzen sorgt. Auch für Sportbegeisterte gibt es einen extra Modus, der wohl bei vielen spätestens dann zum Tragen kommt, wenn im Sommer die Fußball-EM in Deutschland stattfindet. Hier erkennt der Fernseher automatisch Sportsignale und aktiviert den Sports Mode, in dem temporeiche Szenen noch immer in bestmöglicher Optik dargestellt werden können.

Genug Anschlussmöglichkeiten gibt es für Konsolen, Blu-ray-Player und Co. auch, denn der Hisense-TV ist mit vier HDMI- und drei USB-Anschlüssen ausgestattet und verfügt über Bluetooth 4.2. Falls das WLAN mal ruckelt, kann der Fernseher auch über Ethernet mit dem Router verbunden werden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.