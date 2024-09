Gigantischer als Reacher: Erster Trailer zu Amazons neuem Thriller-Universum mit 32 Teilen

Wer auf Amazon Prime verzweifelt auf Reacher-Nachschub wartet, muss nicht mehr lange verzagen. Der erste Trailer zu Cross beweist nämlich, wie perfekt sich die Thriller-Serie als Ersatz eignet.

Reacher-Fans müssen auf Staffel 3 noch eine ganze Weile warten. Zum Glück stellt Amazon noch dieses Jahr besten Ersatz bereit: Die Thriller-Serie Cross wird sich ebenfalls um einen hartgesottenen Ermittler drehen, der sich mit jedem Fall mehr mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Jetzt gibt es den Trailer.



Schaut hier den Cross-Trailer:

Cross - S01 Trailer (Deutsch) HD

Amazon hat mit dem Reacher-Ersatz extrem viele Geschichten zu erzählen

Cross dreht sich um Alex Cross (Aldis Hodge), der als Ermittler der Metropolitan Police in Washington brutale Mordfälle aufklärt. Er kann sich auf einzigartige Weise in die Täter hineinversetzen und so neue Perspektiven gewinnen. Wie der Trailer zeigt, leidet er trotz aller Talente schwer unter dem gewaltsamen Tod seiner Frau, den er nicht vergessen kann.

Mit den Verwertungsrechten an den Alex Cross-Büchern von James Patterson hat sich Amazon den Zugang zu einem gigantischen Krimi-Imperium gesichert: Das Universum des Washingtoner Detectives umfasst mittlerweile 32 Romane und zwei Novellen. Zwei weitere Bücher drehen sich um Alex' Sohn Ali.

Wann kommt Cross zu Amazon Prime Video?

Cross wird am 14. November 2024 bei Amazon Prime Video erscheinen. Die 1. Staffel umfasst acht Folgen, die alle zeitgleich erscheinen. Pattersons Romane wurden schon mehrfach für die Leinwand adaptiert, unter anderem mit dem Thriller ...denn zum Küssen sind sie da.