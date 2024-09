Gigantisches LEGO Herr der Ringe-Set mit über 6.000 Teilen ist endlich wieder im Angebot: Sichert euch Bruchtal zum Bestpreis

Das Fantasy Epos Der Herr der Ringe hat ein ebenso episches Set verdient und das liefert LEGO mit Bruchtal. Es gehört zu den zehn größten LEGO-Sets aller Zeiten und ist bei Amazon gerade selten günstig.

Letzte Woche ist die zweite Staffel von Die Ringe der Macht bei Prime * gestartet, jetzt könnt ihr mit dem reduzierten LEGO Der Herr der Ringe-Set * in die alte Trilogie eintauchen. Das sehr umfangreiche und wunderschön designte Bruchtal gibt es gerade im günstigen Angebot bei Amazon und bietet stundenlangen Bauspaß.

Eines der größten LEGO-Sets: Der Herr der Ringe Bruchtal bietet authentische Details

Ganze 75 Euro könnt ihr aktuell bei Amazon sparen, wodurch sich das Set seinem historischen Tiefpreis von 402 Euro aus dem letzten Jahr annähert. Mit viel Liebe zum Detail hat LEGO dem Fantasy-Epos eines seiner größten Sets gewidmet.

Sage und schreibe 6.167 Teile umfasst Bruchtal und ist damit das bislang achtgrößte Set des Herstellers. Das bedeutet einen stundenlangen und filigranen Bauspaß für euch, bei dem es allerhand Easter Eggs zu entdecken gibt.

Die vielen Säulen passen zur luftigen Architektur des Hauses *, auf dessen Rückseite sich weitere Räume verbergen, die es zu entdecken gilt. Hier könnt ihr unter anderem Bilbos Schlafgemach und Elronds Arbeitszimmer erkunden. Die prägnanten Wandbilder erzählen die historische Geschichte des Rings und die drei Karten geben einen Hinweis darauf, welche lange Reise noch vor den Gefährten liegt.

Auf ins Abenteuer: Herr der Ringe Bruchtal beinhaltet 21 Figuren

In Elronds Rat finden, wie im Film, nur acht der 15 Figuren Platz. Hinzukommen sechs weitere, nämlich die grauen Statuen, die um den Turm herum und an anderen Stellen im Bruchtal aufgestellt sind. Also könnt ihr euch insgesamt auf 21 Figuren freuen.

Weitere Highlight sind der Pavillon und die Schmiede. Auch wenn Frodo und seine Freunde nicht allzu lange im Bruchtal verweilen, sind hier doch wichtige Filmmomente geschehen, die ihr nun nachstellen könnt. Die verzierten Fliesen, die verschlungen Pflanzen und gelben Fackeln geben die verwunschene Atmosphäre des Bruchtals wieder und lassen euch ein Stück Magie ins Wohnzimmer stellen.

