Gladiator 2-Kosten völlig explodiert: Die heiß erwartete Fortsetzung ist angeblich 3-mal so teuer wie das Original

Die Dreharbeiten zu Gladiator 2 sind abgeschlossen. Einem neuen Bericht zufolge sollen die Kosten des Action-Sequels das eigentliche Budget aufs extremste überschritten haben.

Sandalen sind in den letzten 23 Jahren sehr viel teurer geworden. Das liegt nicht nur an den skrupellosen Geschäftspraktiken von Birkenstock, sondern äußert sich auch im Budget der kommenden Sandalenfilm-Action Gladiator 2. Die Dreharbeiten haben angeblich unfassbare Summen verschlungen und die Kosten auf das Dreifache des Vorgängers ansteigen lassen.

Gladiator 2 zählt angeblich schon jetzt zu den teuersten Filmen aller Zeiten

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sprechen Quellen von bis zu 310 Millionen US-Dollar an Produktionskosten. Damit wäre Ridley Scotts Sandalen-Sequel mehr als dreimal so teuer wie der erste Gladiator, der laut The Numbers 103 Millionen verschlang. Nach manchen Listen, hier etwa einem Exemplar von Collider , gehört die Fortsetzung damit zu den zehn teuersten Filmen aller Zeiten.

UIP Hauptdarsteller Russell Crowe in Gladiator

Laut Bericht beharren dagegen "Insider des Studios Paramount" auf einem Budget von nicht mehr als 250 Millionen Dollar. In jedem Fall scheinen die Kosten explodiert zu sein: Ursprünglich angesetzt waren lediglich Ausgaben von 165 Millionen.

Warum wird Gladiator 2 so teuer? Einer der Gründe für das neue Preisschild des Action-Krachers wird der Hollywood-Doppelstreik sein, der im letzten Jahr viele Produktionen für Monate lahmlegte. Die Sets mussten trotzdem erhalten und gepflegt werden. Der Hollywood Reporter berichtet mit Blick auf diesen Zeitraum von 600.000 Dollar pro Woche an Kosten für Gladiator 2.

Wann kommt Gladiator 2 in die Kinos?

In jedem Fall zeigt das angebliche neue Budget von Gladiator 2 einen Zwischenstand. Je nach Art der Rechnung ist mit hohen weiteren Kosten zu rechnen, bis der Film am 21. November 2024 in die Kinos kommt.

