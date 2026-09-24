Monster-Schöpfer Ryan Murphy will eine seiner größten Kultserien nach 11 Jahren zurückbringen: "Habe das Drehbuch vor einer Stunde fertiggeschrieben"

Monster-Mastermind Ryan Murphy hat mit Glee eine absolute Kultserie geschaffen. Jetzt will er die Musical-Dramedy nach elf Jahren zurückbringen – mit vielen der Originalstars.

Lange bevor Ryan Murphy große Netflix-Hits wie Monster geschaffen hat, gab es Glee. Die Musical-Serie lief von 2009 bis 2015 und wurde über sechs Staffeln zur absoluten Kultserie sowie zu einem der größten queeren Meilensteine der TV-Geschichte.

Elf Jahre nach ihrem Ende will Murphy Glee nun wirklich zurückbringen. Das Drehbruch ist offenbar bereits fertig, wie der Serienschöpfer jetzt enthüllte.

Ryan Murphy will Glee zurückbringen: Originalstars sollen zurückkehren

Ryan Murphy ließ sich kürzlich bei der Premiere zur 13. Staffel von seiner Horrorserie American Horror Story auf dem roten Teppich blicken und wurde dort von Entertainment Tonight zu einem möglichen Glee-Revival gefragt. Dabei antwortete der Serienschöpfer überraschend positiv:

Nun, es ist lustig, dass Sie fragen, denn ich habe das Drehbuch vor einer Stunde fertiggeschrieben. Also haben wir ein Drehbuch. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] und ich, die die kompletten ersten beiden Staffeln geschrieben haben, haben etwas geschrieben.

Doch ein fertiges Drehbuch ist nicht die einzige überraschend positive Nachricht, die Murphy für Glee-Fans in petto hatte. Weiterhin erklärte er, dass viele der Originalstars bei einem möglichen Reboot an Bord wären:

Ich bin mit ungefähr zehn der Originalstars in Kontakt. Es ist sehr süß und sie haben alle ziemlich viele Fragen, aber sie sind alle sehr enthusiastisch, was die Idee angeht.

Dabei räumte Murphy jedoch ein, dass noch keiner der Stars sein fertiges Drehbuch gelesen habe. Er habe jedoch vor, das Skript an einige von ihnen zu schicken, um ihre Meinungen einzuholen.

Rachel-Darstellerin Lea Michele wäre wohl für ein Glee-Reboot an Bord

Erst vor wenigen Wochen wurde Rachel-Darstellerin Lea Michele zu einer möglichen Glee-Rückkehr gefragt. Gegenüber E! News erklärte sie:

Ich liebe Glee. Ich werde Glee immer lieben. Ich liebe Ryan Murphy. Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen ... Ich werde Ryan folgen, wo auch immer er hingeht.

Michele verkörperte Rachel Berry in allen sechs Staffeln der Serie und gehörte zu den größten Glee-Stars. Ihre Rückkehr wäre demnach essentiell für ein erfolgreiches Reboot. Die Chancen dafür werden mit diesen neuen Nachrichten nun wohl immer wahrscheinlicher.

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Sollte Murphy die Serie tatsächlich wieder aufleben lassen, wird es jedoch noch eine Weile dauern, bis wir das fertige Produkt zu sehen bekommen. Wir rechnen damit aktuell frühestens 2028.