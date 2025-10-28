Gleich nach A House of Dynamite bei Netflix streamen: In diesem extrem spannenden Thriller droht der Dritte Weltkrieg

Kathryn Bigelows Netflix-Thriller A House of Dynamite ist derzeit in aller Munde. Der perfekte Zusatzfilm über die Welt an der Schwelle zum Abgrund lauert ebenfalls beim Streamer.

Filme, in denen mit der Aussicht auf einen Dritten Weltkrieg geflirtet wird, hegen besonders in Zeiten großer internationaler Krisen unermessliche Faszination. Bewiesen wird das aktuell wieder durch den Erfolg des Netflix-Thrillers A House of Dynamite von Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow, in dem sich eine Atomrakete auf die USA zubewegt.

Der perfekte Streifen für ein Double-Feature streamt ebenfalls bei Netflix. Fans von AHoD, aber auch Dad-Film-Enthusiast:innen kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn Jagd auf Roter Oktober wird von Sean Connery angeführt, hat eine Vorlage von Tom Clancy und wurde von Stirb langsam-Regisseur John McTiernan gedreht.

Perfekt für A House of Dynamite-Fans: Bei Netflix streamt Jagd auf Roter Oktober

November 1984, in der späteren Hälfte des Kalten Krieges: Der sowjetische Kapitän Marko Ramius (Connery) erhält das Kommando über ein neuartiges Atom-U-Boot, dessen Technologie ihm ermöglicht, lautlos und sozusagen unsichtbar durch das Meer zu manövrieren. Der renommierte, hochdekorierte Mann ist eine regelrechte Legende im Militär, soll in letzter Zeit jedoch immer labiler geworden sein und außerdem jährt sich ausgerechnet jetzt der Todestag seiner Frau. Als US-Beobachter schließlich den Kontakt zu Roter Oktober verlieren, wird die Situation von der CIA als brandgefährlich eingestuft.

Plant Kapitän Ramius, mit den ballistischen Raketen seines U-Boots auf die Vereinigten Staaten zu schießen und einen Weltkrieg anzuzetteln? Oder wollen er und seine Offiziere in Wahrheit zur NATO überlaufen, wie der CIA-Analyst Jack Ryan (Alec Baldwin) vermutet? Ein nervenzerfetzender Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ryan hat nur drei Tage Zeit, um seine Theorie zu untermauern und die Welt womöglich vom Sprung über die Klippe des Kalten Krieges zu bewahren.

Wie bei Clancy üblich, spielen strategisch-militärische Überlegungen sowie realistische Situationen mit äußerst spezialisiertem Kriegsgerät eine große Rolle. Dass Jagd auf Roter Oktober trotzdem kein Stück trocken wirkt, spricht absolut für McTiernans Qualitäten als Thriller-Regisseur. Hier trifft die klaustrophobische Atmosphäre von Das Boot auf sich etwas zu real anfühlende Cold-War-Paranoia, wie man sie historisch-inspiriert in Thirteen Days gesehen hat. Nur ohne die beruhigende Gewissheit, aus dem Geschichtsunterricht zu wissen, wie das Ganze ausgeht.

Hier der Original-Trailer zu Jagd auf Roter Oktober:

The Hunt For Red October - Trailer (Englisch)

Top-U-Boot-Film, Top-Connery-Titel und Top-Kalter-Krieg-Thriller also, der von der Moviepilot-Community mit einer starken 7,3 ausgezeichnet wurde und bei uns auf Platz 6 der besten Militärfilme steht. Darüber, dass Connery sich als litauischer Captain kein bisschen bemühte, seinen schottischen Akzept zu verbergen, kann man dabei leicht hinwegsehen.

Jagd auf Roter Oktober hat sogar noch weitere Personalpunkte, die für ihn sprechen, wenn man sich die übrigen Herren in Uniform ansieht: Da sind etwa Sam Neill, James Earl Jones, Tim Curry, Courtney B. Vance, Stellan Skarsgård und viele weitere unter Wasser zu entdecken, die einem das Einschalten umso leichter machen.



Jagd auf Roter Oktober streamt sogar gratis

Wer über kein Netflix-Abo verfügt, hat weitere Optionen, sich Jagd auf Roter Oktober als perfekten House of Dynamite-Ersatz auf den Bildschirm zu holen. Etwa mit einem Konto bei Sky/WOW oder Paramount+. Darüber hinaus gibt es den Film auch komplett kostenlos auf Joyn zu streamen – dort allerdings nur in der deutschen Synchronfassung.