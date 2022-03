Gnadenlos abgesetzte Sci-Fi-Serie: Netflix-Star war geschockt über schnelle Absetzung

Wenige Science-Fiction-Serien wurden in den letzten Jahren heißer erwartet als die Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop. Nun spricht Hauptdarsteller John Cho über die plötzliche Absetzung.

Als letztes Jahr Cowboy Bebop auf Netflix seine Premiere feierte, war die Hoffnung groß, dass wir eine der besten Science-Fiction-Serien der vergangenen Jahre zu Gesicht bekommen. Nicht zuletzt ist die Anime-Vorlage ein absolutes Meisterwerk. Anstelle eines Triumphs erwartete uns jedoch eine gigantische Niederlage.

Die edle Collector's Edition von Cowboy Bebop Zu Amazon Jetzt sichern

Wenige Wochen nach Serienstart stand fest, dass Cowboy Bebop bei Netflix keine Zukunft hat. Der Streaming-Dienst setzte die Serie ab, obwohl noch reichlich Stoff für weitere Weltraumabenteuer vorhanden gewesen wäre. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter spricht Hauptdarsteller John Cho erstmals über die Absetzung:

"Es war sehr schockierend und ich war enttäuscht."

Sci-Fi-Flop bei Netflix: Für Cowboy Bebop hat John Cho viele Opfer gebracht

Weiter erklärt er, dass er sehr viel von seinem Leben in die Serie gesteckt hat. Nicht zuletzt erlitt er beim Dreh eine schwere Verletzung, die ihn lange Zeit begleitete.



Während den Dreharbeiten habe ich mich verletzt und musste mir nach der Operation ein Jahr freinehmen, damit ich mich meiner Reha widmen konnte.

Für Cho war das kein Grund, das Projekt abzubrechen.

Trotzdem bin ich zurückgekehrt und wir haben die Staffel beendet. Der Heilprozess nach der Verletzung fühlte sich für mich wie ein großer Berg an, den ich erklimmen musste.

Hier könnt ihr den Trailer zu Cowboy Bebop schauen:

Cowboy Bebop - S01 Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus war mit der Produktion von Cowboy Bebop eine große Veränderung für seine Familie verbunden.

Zudem haben wir die Serie in Neuseeland gedreht, was bedeutet, dass ich mit meiner Familie dorthin gezogen bin. Es war ein riesiges Ereignis in meinem Leben und jetzt ist es plötzlich vorbei.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: die Fans. Anfang des Jahres berichteten wir von einer Petition, die gestartet wurde, um Cowboy Bebop für Staffel 2 zurückzubringen. Wer weiß, vielleicht werden wir eines Tages zumindest einen Abschlussfilm sehen, wie es etwa bei der viel zu früh abgesetzten Netflix-Serie Sense8 der Fall war.

Podcast: Ist Cowboy Bebop wirklich so schlecht?

In dieser Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgstöber schauen wir uns u.a. Cowboy Bebop an und sprechen darüber, ob sich ein Blick in die Science-Fiction-Serie aus dem Hause Netflix lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus geht es in dieser Folge über die Amazon-Serie Das Rad der Zeit, die als großer Fantasy-Blockbuster zu überzeugen versucht. Auch hier verraten wir, ob sich der Blick in die 1. Staffel lohnt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr gerne eine 2. Staffel von Cowboy Bebop gesehen?