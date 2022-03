Heute im TV: Jeder Sci-Fi-Fan muss diesen Film gesehen haben, er zeigt eine absolut erschreckende Zukunftsvision

Heute läuft einer der besten Science-Fiction-Film der 90er im TV. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr einschalten. Gattaca hat den Test der Zeit absolut bestanden.



Die ausgehenden 90er Jahre brachten einige der besten, düstersten und tiefsinnigsten Science-Fiction-Filme hervor. Matrix, Das fünfte Element, Starship Troopers, eXistenZ muss jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben.



Das gilt auch für Gattaca, das womöglich feinste und ruhigste, aber nicht minder erschreckende Werk aus dieser Reihe. Ihr könnt den Film heute im TV schauen. Wann und wo erfahrt ihr weiter unten.



Heute im TV: Warum gehört Gattaca zu den besten Sci-Fi-Filmen der 90er?

Wie in den meisten Sci-Fi-Filmen geht es in Gattaca um die Angst vor der Zukunft und in diesem Fall um die Angst vor technischen Fortschritten und ihren Gefahren. Über 2 Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von Gattaca sind die Fragen und Ideen des Films immer noch aktuell.

Schaut den Trailer zu Gattaca

Gattaca - Trailer (Englisch)

Gattaca denkt über genetische Optimierungen am Menschen nach. Der Film erschien kurz nachdem das erste geklonte Schaf Dolly überlebte. Genetische Optimierungen vor der Geburt werden nun immer greifbarer und die ethischen Diskussionen dazu immer hitziger. Gattaca wirkt weiterhin aktuell.

Sci-Fi-Meisterwerk: Worum geht es in Gattaca?

GATTACA ist ein Verweis auf die vier Nukleinbasen der DNA (Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin), welche in dieser Abfolge oft im menschlichen Organismus anzutreffen sind. In nicht allzu ferner Zukunft ist es möglich, mithilfe der DNA bereits vor der Geburt eines Menschen alle erdenklichen Merkmale wie Größe, Haarfarbe etc. anzupassen. Krankheiten und andere negative Begleiterscheinungen werden sofort ausgemerzt.

So teilt sich die Gesellschaft auf in natürlich und künstlich gezeugte Menschen. Wobei die künstlich gezeugten, also genetisch perfekten Menschen über allen anderen stehen. Vincent Freeman (Ethan Hawke) ist ein natürlicher Mensch und nimmt die Identität eines "Validen" an. Uma Thurman spielt eine weitere Hauptrolle neben Jude Law.

Regisseur Andrew Niccol fängt diese Welt, in der perfektionierte Menschen nach dem Baukastensystem zur Tagesordnung gehören, mit eiskalten, schattigen Bildern ein. Er überträgt seine Ästhetik auf die Menschen, die zu unempathischen Eiszapfen erfroren sind. Die Botschaft von Gattaca: Eine perfekte Gesellschaft ist eine grausame Gesellschaft.

ZDF Neo zeigt Gattaca an zwei aufeinander folgenden Tagen: Heute um 21.35 Uhr und morgen um 20.15 Uhr.

