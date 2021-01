Godzilla vs. Kong: Das erste epische Poster kündigt endlich den Trailer an

Der erste Trailer zu Godzilla vs. Kong erscheint am Sonntag. Das erste Poster zum Mega-Blockbuster gewährt uns einen Einblick in den Kampf der Giganten.

Nachdem es vor ein paar Tage bereits die ersten bewegten Bilder aus Godzilla vs. Kong zu sehen gab, kündigt sich nun der erste lange Trailer zu dem Treffen der Giganten an. In drei Filmen wurde der Monster-Clash vorbereitet. Auf dem ersten Poster zum Film ist bereits die Hölle los.

Godzilla vs. Kong: Erstes Poster zeigt die zwei Giganten

Nachfolgend könnt ihr euch das Godzilla vs. Kong-Poster anschauen. Der Riesenaffe hat in der Großstadt bereits für reichlich Unordnung gesorgt. Nun kommt Godzilla direkt auf ihn zugeschwommen, um zum Gegenschlag auszuholen. Wir können nur spekulieren, wer diese epische Begegnung für sich entscheiden wird.

Mit dem Poster erreicht uns auch die Bestätigung, dass der erste Trailer zu Godzilla vs. Kong am Sonntag veröffentlicht wird. Das wird höchste Zeit, denn Warner Bros. will den Film schon am 26. März 2021 in den USA in die Kinos bringen. Gleichzeitig ist eine Veröffentlichung auf dem Streaming-Dienst HBO Max geplant.

Hier könnt ihr einen kurzen Einblick in Godzilla vs. Kong erhaschen. Es handelt sich allerdings wirklich nur um wenige Sekunde. Die wissen dennoch zu beeindrucken.

Wann startet Gozdilla vs. Kong in Deutschland?

In Deutschland müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden, bis Godzilla vs. Kong in die Kinos kommt. Der hiesige Kinostart ist aktuell für den 20. Mai 2021 angesetzt. Ob das im Angesicht der Corona-Situation realistisch ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Zur Vorbereitung könnt ihr die bisherigen MonsterVerse-Filme bei Netflix schauen. Der erste Godzilla von 2014 sowie Kong: Skull Island befinden sich bereits im Angebot des Streaming-Diensts. Am 3. Februar 2021 stößt Godzilla 2: King of the Monsters dazu.

Wie gefällt euch das erste Poster zu Godzilla vs. Kong?