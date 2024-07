Die beste GoPro im Mega-Angebot: Spart 100 Euro auf die HERO12 im Bundle mit wichtigen Extras

Die GoPro Hero12 ist gerade die beliebteste Action-Cam auf Amazon und das völlig verdient. In fast jeder Situation macht ihr damit smoothe Aufnahmen in kristallklarem 4K. Im Angebot gibt's jetzt ein Pack mit wichtigen Extras.

Seit Jahren sind die GoPro-Kameras nicht mehr wegzudenken. Egal ob Urlaub, Profisport oder alles dazwischen, die robusten Action-Cams machen so einiges mit. Die beste GoPro aller Zeiten, die Hero12, gibt es jetzt mit dem Accessory Pack zum richtig guten Preis. Und das Paket kann sich wirklich sehen lassen.

Besser als 4K, mit HDR und superstabil: Die GoPro Hero12 zaubert geniale Aufnahmen

Mit der GoPro Hero12 könnt ihr Videos in bis zu 5,3k aufnehmen, in 4K mit 120 FPS und in 2,7k mit schwindelerregenden 240 FPS. Damit gelingen euch spektakuläre 8-fache Zeitlupenaufnahmen, die dank der Emmi-prämierten HyperSmooth 6.0-Stabilisierung auch unglaublich flüssig und sauber wirken. Schluss mit unschönem Gewackel, selbst wenn ihr auf dem Rad, auf Skiern oder auf dem Skateboard unterwegs seid!

Fotos macht ihr mit einer Auflösung von 27 MP. Besonders cool: Mit der GoPro Quik App könnt ihr einfach Fotos aus euren Videos extrahieren. Die sind dann mit 24,7 MP etwas niedriger aufgelöst, was aber vernachlässigbar ist.

GoPros sind bekannt für ihr robustes Äußeres und halten auch extremen Wetterbedingungen stand. Ihr könnt die Hero12 * sogar mit zum Tauchen nehmen und bis zu 10 Meter tief schwimmen, ohne ein Zusatzgehäuse. Soll es tiefer hinabgehen, hilft das offizielle Schutzgehäuse *, das bis 60m durchhält.

GoPro Hero12 Accessory Pack: Das ist im Lieferumfang enthalten

Nun aber zum Angebot: Ihr spart 20 Prozent und damit 100 Euro auf das Accessory Pack. Dieses beinhaltet die Kamera selbst, einen Haltegriff, einen Kopfgurt, zwei Enduro-Akkus und ein paar Kleinigkeiten. So könnt ihr sofort loslegen und eure Abenteuer festhalten. Die Akkus halten übrigens knapp 80 Min auf höchster Qualität durch, dreht ihr Auflösung und Framerate runter ist sogar noch viel mehr drin.

Ein besonders cooles Feature ist die Lichtmalerei. Dabei erzeugt ihr quasi Pinselstrichte mit Lichtern, die sich bewegen. Dasselbe könnt ihr auch mit Lichtspuren von Autos und mit Sternen machen. Dabei nutzt die GoPro wie andere Kameras auch die Langzeitbelichtung und nimmt eine Reihe von Fotos hintereinander auf, die dann zu einem Video zusammengesetzt werden.

Wo noch Luft nach oben ist:

Wie die Vorgängerinnen hat auch die Hero12 Hitzeprobleme nach langem Aufnehmen am Stück. Die Kamera schaltet sich dann zum Schutz ab. Ihr könnt bei höchster Qualität ca. 30 Min aufnehmen, bevor die GoPro kapituliert. Auch ist es schade, dass der volle Umfang der Quik-App nur per kostenpflichtigem Abo verfügbar ist. Trotz dieser Punkte bekommt ihr mit der GoPro Hero12 eine der besten Action-Cams aller Zeiten.

