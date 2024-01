Grandiose Abenteuer-Serie unerwartet vor Staffel 3 abgesetzt: Genialer Fluch der Karibik-Ersatz mit Taika Waititi streicht die Segel

Es gibt abenteuerliche Serien, die nicht alle Tage vorbeigesegelt kommen. Eine dieser Ausnahme-Serien wurde trotz ihrer Fluch der Karibik-Vibes leider abgesetzt.

2022 machte eine ungewöhnliche Piraten-Serie erstmals von sich reden: Our Flag Means Death erzählte eine wahre Abenteuer-Geschichte mit abgedrehtem Humor. Erst letztes Jahr kamen die halbstündigen Episoden endlich auch nach Deutschland (zu RTL+). Die erst vor wenigen Monaten erschienene 2. Staffel soll nun aber laut Absetzungs-Hiobsbotschaft die letzte gewesen sein.



Die gefeierte Abenteuer-Serie Our Flag Means Death wurde abgesetzt

Wie Variety berichtete, ist es mit Our Flag Means Death beim Sender Max (ehemals HBO Max) jetzt unerwartet aus. Und das, obwohl Serienschöpfer David Jenkins zuletzt schon Details zu seinen Staffel 3-Plänen enthüllt hatte, die das Abenteuer mit einem dritten Akt hätten abschließen sollen.

Das gefeierte Piraten-Abenteuer Our Flag Means Death erzählt in bester Fluch der Karibik-Mischung aus Spannung und Humor vom wohlhabenden Landbesitzer Stede Bonnet, der 1717 eine Midlife-Crisis hat und beschließt, Freibeuter zu werden. Aber kein brutaler Killer, sondern ein Gentleman-Pirat. Klingt absurd? Der Mann existierte aber wirklich.

Max Our Flag Means Death

Mit einer bunten Truppe mehr oder weniger begabter Piraten besegelt Bonnet (Rhys Darby) die Meere und trifft schließlich auf den sagenumwobenden Blackbeard (Taika Waititi), der ihn zu seiner Geisel macht. Daraufhin entspinnt sich eine unerwartete Freundschaft zwischen den zwei so unterschiedlichen Männern. Von Seiten des Senders Max hieß es zur Absetzung nur:

Auch wenn Max die 3. Staffel von Our Flag Means Death nicht fortsetzen wird, sind wir stolz auf die die freudige, schreiend komische und herzliche Geschichte [...]. Wir danken den engagierten Fans, die diese Erzählung mit offenen Armen aufgenommen haben und eine wundervolle, inklusive Community zur Serie aufbauten.

Nachdem weltweiten Lob für die Piraten-Serie kommt ihr Ende vor Staffel 3 überraschend

Dass Taika Waitit (What We Do in the Shadows) Our Flag Means Death als Schauspieler und Produzent unterstützt, schlägt sich auch in dem schrägen Humor der Abenteuer-Serie nieder. Hier nähen Piraten ihre Flaggen mit Hingabe selbst und lernen an Deck nach Plündereien und Totschlag über ihre Gefühle zu sprechen. Die queere Crew tut ihr Übriges, um der Erzählung ihre ungewöhnliche Note zu verleihen.

Max Our Flag Means Death

Nicht nur bei Publikum, sondern auch in der internationalen Kritik kam das gut an. Das Wall Street Journal nannte Our Flag Means Death "verschmitzt boshaft" und Decider betitelte die Serie als "einzigartige Workplacy-Comedy" mit überzeugendem Ensemble. Collider lobte wiederum den Mix aus "Komödie und Ehrlichkeit", den sie Serie mitbrachte.



Die 1. Staffel Our Flag Means Death könnt ihr bei RTL+ streamen oder bei Amazon leihen *.

