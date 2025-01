Grandiose Rückkehr bei Netflix: Über 15 Jahre mussten Fans auf ein neues abendfüllendes Abenteuer der zwei Kult-Helden warten

Was lange währt, wird endlich gut. Extrem abgedroschener Spruch. Im Falle des neuen Wallace & Gromit-Films bei Netflix ist er aber absolut wahr.

Vor vielen Jahrzehnten beschloss ein leidenschaftlicher Filmstudent, als Abschlussprojekt einen ganzen Kurzfilm zu animieren . Sein Medium der Wahl waren weder Pinsel noch Stifte, weder mechanische Puppen noch Pappe. Es war Knete. Nur sechs kurze Jahre später erschien basierend auf diesen ersten Ideen Wallace & Gromit - Alles Käse. Zwei Legenden betraten unter der Aufsicht ihres Vaters Nick Park die Filmlandschaft.

Aus der Animationswelt sind die zwei nicht mehr wegzudenken. Doch der Prozess, der ihnen Leben einhaucht, ist ein langer, nicht ganz leichter. Über 15 Jahre mussten Fans warten, um ein neues, abendfüllendes Abenteuer der zwei Knethelden zu sehen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Auf Netflix erscheint heute Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln. Und er ist wundervoll.

In Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln betreten ein alter Feind und viele Gartenzwerge die Bühne

Wallace ist und bleibt Erfinder. Er liebt seine Technologie über alles. Das geht sogar so weit, dass er praktisch gar nichts mehr selbst macht. Während Gromit gern per Hand seinen Garten hegt und pflegt, entwickelt Wallace auch dafür eine Maschine: einen vollautomatischen, KI-gesteuerten Gartenzwerg.

Der Zwerg kommt in der Nachbarschaft als Gartenhelfer fantastisch an. Bei Gromit, der seinen Garten gern un-automatisiert gehabt hätte, weniger. Während die beiden ihre Differenzen klären, braut sich am Horizont Gefahr zusammen: Ihr alter Erzfeind, der Juwelendieb-Pinguin Feathers McGraw, plant seinen Ausbruch aus dem Zoo.

Sein großes Ziel, der blaue Diamant, soll endlich wieder ausgestellt werden. Eine Gelegenheit, die sich Feathers nicht entgehen lassen kann. Also schmiedet er Ausbruchs- und Rachepläne. Als er dabei auf die vielseitig einsetzbaren Gartenzwerge aufmerksam wird, können weder Wallace noch Gromit ahnen, welches Chaos auf sie wartet.

Der Animationsfilm bei Netflix ist ein wahr gewordener Traum für Actionfans

Die wichtigste Frage bei langen, langen Pausen innerhalb einer heißgeliebten Kultreihe ist natürlich: Hat sich das Warten gelohnt? Die Antwort für Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln lautet definitiv: Ja. In die liebevoll, detailreich gestaltete und mit kleinen Gags vollgestopfte Knetwelt zurückzukehren, fühlt sich an wie eine warme Umarmung.

Das Wiedersehen mit alten Freund:innen und einem ebenso alten Feind ist absolut gelungen und besticht besonders in der zweiten Hälfte mit absolut genialen Action- und Abenteuer-Elementen. Diese strotzen nur so vor Kreativität und beweisen in zwei Minuten mehr Ideenreichtum als so mancher Blockbuster in zwei Stunden.

Mit unerschöpflicher Begeisterung und den abstrusesten Einfällen werden Gefängnisausbrüche, Heist-Pläne und Verfolgungsjagden umgesetzt. Gartenzwerge werden grandios zweckentfremdet. Gartenutensilien umfunktioniert. Die Gesetze der Physik aufs Charmanteste ad absurdum geführt. Nick Park und sein Team sind auch nach 15 Jahren noch genauso erfinderisch wie ihre Protagonisten.

Wer Lust auf ein Abenteuer der wirklich ganz anderen Art hat, bekommt das ab heute bei Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln bei Netflix. Alteingesessene Fans sollten ohnehin vorbeischauen.