Grandioser Sound und ikonisches Design: Diese Ohrhörer sind anders und jetzt zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot

Die Nothing-Ear-Ohrhörer bieten hervorragenden Sound nebst vieler Features und sind jetzt gerade vorübergehend besonders günstig im Angebot bei Amazon zu haben.

Wenn ihr auf der Suche nach besonderen Ohrhörern mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis seid, solltet ihr euch unbedingt die sehr gut bewerteten Nothing Ear näher ansehen, die es bei Amazon im befristeten Angebot über ein Drittel günstiger * im Vergleich zur Preisempfehlung gibt. Ihr habt die Auswahl zwischen Schwarz und Weiß. Auch MediaMarkt * und Saturn * haben indes aktuell den Angebotspreis, aber günstiger gab es sie noch nicht.

Das bieten die Nothing-Ear-Ohrhörer

Die Ohrhörer des als viel beachteten Underdog unter den Smartphone-Herstellern bekannten Unternehmens Nothing setzen auf 11-mm-Treiber mit Keramikmembran, die sie sehr kompakt und dennoch kraftvoll machen – wahlweise auch mit verstärktem Bass-Modus. Unterstützt wird auch High-Res-Streaming über Bluetooth für klaren Klang ohne Qualitätsverlust. Zudem lassen sie sich mit zwei Endgeräten gleichzeitig verbinden.

Über die Nothing X-App lässt sich derweil das Hörerlebnis per Test an das eigene Gehör anpassen, wobei die Daten dann in Echtzeit verwendet werden, um die Equalizer-Stufen intelligent anzupassen. Davon profitiert auch die adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) in drei Stufen, die so eine genauere Geräuschunterdrückung bieten kann. Ein weiterer Clou: Wer ein Nothing Phone des Herstellers besitzt, kann über die Ohrhörer mit ChatGPT sprechen.

Zudem umfasst die Funktionalität unter anderem bis zu 40,5 Stunden Musikwiedergabe mit Case und eine Schnellladefunktion über 10 Minuten für 10 Stunden weitere Musikwiedergabe (bei ausgeschaltetem ANC) sowie kabelloses Laden mit bis zu 2,5 Watt, inklusive Reverse-Charging. Ebenfalls mit an Bord sind außerdem Staub- und Wasserdichtheit nach IP54 (Ohrhörer) und IP55 (Case). Weitere Details zur umfangreichen Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Rezensionen und Test: So gut sind die Nothing Ear

In über 6.000 Rezensionen bei Amazon * kommen die Nothing Ear mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen überaus gut weg, auch im Fachtest bei GameStar gab es starke 4,5 von 5 Sternen in der Testwertung. Demnach liefern die Nothing Ear grandiosen Sound gepaart mit dem ikonischen transparenten Design, für das das Unternehmen bekannt ist. Postiv aufegallen sind auch die Hi-Res-Audio-Kompatibilität mit Pinch-Steuerung.

Laut dem Test sind sie reich an zusätzlichen Features, darunter auch der einfache Zugriff auf ChatGPT oder die Wasser- und Staubresistenz, und besitzen eine lange Akkulaufzeit sowie gute Sprachqualität. Die Geräuschunterdrückung soll effektiv sein, gehört aber nicht zu den besten am Markt gehören. Unterdessen soll der Transparenz-Modus die einzige wirkliche Schwäche der Earbuds sein und eher dumpf klingen.

