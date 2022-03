Größtes Action-Highlight des Jahres: Unfassbare Flugzeug-Stunts im neuen Top Gun 2-Trailer mit Tom Cruise

Nachdem er mehrmals verschoben wurde, soll Tom Gun 2: Maverick in wenigen Monaten endlich in den Kinos starten. Der neue Trailer verspricht ein absolutes Action-Highlight mit Tom Cruise.

Auf die nächsten zwei Mission: Impossible-Filme müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dafür kehrt Tom Cruise dieses Jahr in Top Gun 2: Maverick als Captain Pete "Maverick" Mitchel auf die große Leinwand zurück. Die Fortsetzung des Kultfilms aus den 1980er Jahre sollte ursprünglich im Sommer 2019 in den Kinos starten.

Diverse Startterminverschiebungen sowie die Corona-Pandemie sind dafür verantwortlich, dass Top Gun 2: Maverick bis heute nicht das Licht der Welt erblickt hat. Der neuste Trailer ermutigt uns jedoch: Im Mai könnte es endlich so weit sind. Hier kündigt sich ein adrenalingeladener Actionfilm voller Flieger-Stunts an.

Der neuste Trailer zu Top Gun 2: Maverick mit Tom Cruise

Maverick wird in der Fortsetzung mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Als Mentor einer neuen Generation an Piloten muss er sich Lt. Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), dem Sohn des verstorbenen Nick "Goose" Bradshaw, stellen. Das bringt einiges an Konfliktpotential mit und lässt auf einen dramatischen Nachfolger hoffen.

Die Flieger-Action in Top Gun 2 sieht unglaublich aus

Das zweite große Argument für Top Gun 2: Maverick dürften fraglos die furiosen Actionszenen sein. Mit der Mission: Impossible-Reihe hat Tom Cruise in den vergangenen Jahren die Messlatte bemerkenswert hoch gelegt. Ausgehend von den bisherigen Trailern scheint Top Gun 2: Maverick da aber durchaus mithalten zu können.

Neben Cruise kehrt ebenfalls Val Kilmer als Tom "Iceman" Kazansky zurück. Darüber hinaus setzt sich der Cast aus Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman und Ed Harris zusammen. Inszeniert wurde der Film von Joseph Kosinski, der mit Cruise im Zuge des Sci-Fi-Krachers Oblivion zusammengearbeitet hat.

Top Gun 2: Maverick startet nach aktuellem Stand am 26. Mai 2022 in den Kinos.

