"Großartige Prostituierte": Jennifer Lawrence hat vor ihrem Hollywood-Durchbruch in überraschender Rolle geglänzt

Jennifer Lawrence hat ihr Talent als Schauspielerin früh erkannt. Ihre erste Rolle auf der Bühne war sehr untypisch für eine 9-jährige.

Viele Stars haben ihre schauspielerische Karriere auf der Theaterbühne ihrer Schulen begonnen. Im Fall von Jennifer Lawrence fand der erste Auftritt im Rahmen einer Kirchenaufführung statt. Ihre Rolle darin: eine Prostituierte.

Ihre Mutter unterstützte Jennifer Lawrence mit Stolz

Aufgewachsen ist Jennifer Lawrence in Louisville, Kentucky in einem sehr christlichen Haushalt. Laut einem Interview mit dem Rolling Stone 2012 hat sie in ihrer Kindheit an vielen Aktivitäten teilgenommen, wie verschiedenen Sportteams und auch beim Cheerleading. Mit 9 Jahren entdeckte sie dann ihr Talent zur Schauspielerei. Besonders ihre Mutter schien sehr stolz auf den Auftritt ihrer Tochter gewesen zu sein:

Die anderen Mädchen standen einfach nur mit Lippenstift da, aber sie kam herein, schwang ihren Hintern und stolzierte herum.

Ein Auftritt, der dem Publikum offenbar auffiel. Und das bei einer Kirchenaufführung, die auf dem Buch Jona basierte. Ganz sicher schien das christliche Publikum jedenfalls nicht zu sein, was sie dazu sagen sollten, wie Jennifers Mutter erzählte:

Unsere Freunde sagten: ‘Wir wissen nicht, ob wir dir gratulieren sollen oder nicht, denn dein Kind ist eine großartige Prostituierte.'

Die Reaktionen sind verständlich. Selbst ohne christlichen Hintergrund klingt dieses Lob womöglich befremdlich, wenn es um eine 9-Jährige geht. Allerdings darf man die Worte sicherlich mit einer großen Prise Humor verstehen.

Nach früher Rolle ging es für Jennifer Lawrence erst richtig los

Für Jennifer Lawrence war die Kirchenaufführung der Startschuss für eine großartige Karriere. Nachdem sie fünf weitere Jahre bei Kirchenaufführungen und im Schultheater gespielt hatte, wurde sie im Urlaub in New York von einem Model-Scout entdeckt. Der darauf folgende Umzug nach New York war eine große Herausforderung für die Familie, doch der Mut wurde belohnt. Mit 16 erhielt sie eine Gastrolle in der beliebten Fernsehserie Monk, bevor sie mit X-Men: Erste Entscheidung und Die Tribute von Panem große Rollen in Big Budget-Franchises übernahm.

Heute gehört Jennifer Lawrence zu den bestbezahlten und einflussreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Mit ihren Erfolgen und sozialem Engagement dürfte ihre Mutter noch immer sehr stolz sein auf das Mädchen, das einmal eine “großartige Prostituierte” gespielt hatte.