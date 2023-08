Es ist ihr schrecklich peinlich: Jennifer Lawrence' allererste Rolle war vor 16 Jahren in einer Kult-Serie und wir haben das Video

Wie begann eigentlich die Karriere von Jennifer Lawrence? Der No Hard Feelings-Star fing denkbar klein an. Das Problem: Ihrem Freundeskreis erzählte sie von einer viel größeren Rolle.

Jennifer Lawrence ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Gegenwart. Sie war Teil des X-Men-Universums und führte als Katniss die Hunger-Games-Reihe an. Dieses Jahr war sie in der kontroversen, aber erfolgreichen Komödie No Hard Feelings zu sehen. Aber wo hat die Karriere des Stars eigentlich angefangen?

Wo war Jennifer Lawrence' erster Auftritt?

Wir haben nachgeforscht und der erste Eintrag für eine Rolle aus Film und Fernsehen auf Jennifer Lawrence' IMDB-Seite führt zu Monk. In Folge 3 aus Staffel 5, veröffentlicht im März 2007, wird Lawrence geführt. Titel der Episode: Mr. Monk and the Big Game.

Aber wen spielte die heutige Oscar-Preisträgerin wohl in der Kult-Krimi-Serie mit Tony Shalhoub? Eine wichtige Zeugin womöglich? Oder gar ein Mord-Opfer? Nein, Lawrence Rolle hat nicht mal einen richtigen Namen. Im Eintrag steht einfach nur: "Mascot". Also: Maskottchen. Was verbirgt sich dahinter?

In der Late-Night von Conan O'Brien wurde die Schauspielerin vor einigen Jahren mit ihrem winzigen Debüt konfrontiert. Sie erzählte, dass sie die Rolle kurz nach ihrem Umzug nach Los Angeles ergattert hatte – und dachte, sie wäre viel größer. Was sie auch stolz ihren Freunden und Freundinnen erzählte. Es kam anders. Hier ist das Video, in dem ihr den Auftritt sehen könnt und Jennifer Lawrence' witzige Reaktion darauf:

Lawrence spielt eine Löwin. Wir sehen, wie sie fröhlich am Rande eines Highschool-Matches herum- und einen Trainer anspringt. Beim Schnitt zurück in die Show sitzt die Schauspielerin vor Scham verkrümmt auf dem Sessel. Aber warum eigentlich? Ihre Aufgabe war es, ein Maskottchen zu spielen. Und das tat sie absolut überzeugend.

