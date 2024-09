Große Alles was zählt-Überraschung: André Dietz kehrt zurück

André Dietz feiert sein Comeback bei Alles was zählt. Der Schauspieler schlüpft wieder in seine beliebte AWZ-Rolle Ingo. Warum er zurückkommt und wann er wieder vor der Kamera steht, erfahrt ihr hier.

Vor vier Jahren verließ André Dietz Alles was zählt. Seitdem ist viel passiert, unter anderem feierte die Telenovela mit der Rückkehr von Amrei Haardt ihr 18-jähriges Jubiläum. Doch nun kommt Dietz zurück und schlüpft wieder in seine beliebte Rolle von Ingo Zadek.



Durch die Auszeit bei Alles was zählt konnte Dietz mehr Zeit mit seiner Familie verbringen

Dietz verließ 2020 Alles was zählt, weil er mit seiner Familie an Grenzen stieß:



Zum einen durch Corona und zum anderen hatte meine Tochter mit Behinderung von Januar 2022 bis zum Frühjahr dieses Jahres ein massives Schlafproblem.

Er ist dankbar für die freie Zeit, die er mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen konnte. Trotzdem freut er sich auf seine Rückkehr zu Alles was zählt:



Die ersten Besuche waren wie ein Nachhause kommen nach einem Schüleraustausch. Du selbst warst weg, aber die Familie ist noch da.

Alles was zählt: André Dietz schlüpft wieder in beliebte Rolle von Ingo

André Dietz ist seit der ersten Folge von Alles was zählt dabei und gehörte zur Stammbesetzung. In seiner beliebten Rolle als Ingo Zadek spielt er einen infantilen Physiotherapeuten, der gerne in Caro-Hemd und Cowboystiefeln auftritt. Bekannt und beliebt ist Ingo für seine kantige Art und seine lockeren Sprüche.



Er verließ die Serie, weil er zu seiner Tochter Zoe nach Afrika reisen wollte, die dort einen Unfall hatte. Zuvor hatte er es noch geschafft, die Feindschaft mit Jenny zu beenden und sie auf die NRW-Meisterschaft vorzubereiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.





Was Ingo jetzt bei Alles was zählt erwartet

Auf Ingo warten also einige Herausforderungen, wenn er nach Essen zurückkehrt. Dietz dazu:



Ingo wird immer Ingo bleiben. Ob er erwachsener geworden ist? Das weiß ich selbst noch nicht, allerdings werden ihn nie dagewesene Dramen ereilen.



Ingo wird nach Essen zurückkehren, weil er merkt, dass ihm seine Heimat sehr am Herzen liegt. Als Physiotherapeut wird er den Steinkamps ein spannendes Projekt vorstellen und wieder alte und neue Freundschaften knüpfen. Ingo wird voraussichtlich am 20. Dezember bei Alles was zählt zu sehen sein.



Wo kann man Alles was zählt schauen?

Alles was zählt läuft montags bis freitags um 19.05 Uhr auf RTL. Auf RTL+ sind alle Folgen als Stream verfügbar.