Große Blue Bloods-Änderung im TV: Ab heute läuft Staffel 13, aber nicht mehr bei Kabel eins

Wer heute die deutsche Free-TV-Premiere der 13. Staffel Blue Bloods miterleben möchte, muss ein wenig mit der Fernbedienung auf Streife gehen. Die vorletzte Season der Serie läuft nämlich nicht mehr auf dem altbekannten Sender.

Die Cop-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York wird am heutigen Mittwoch, den 6. März um 20:15 Uhr mit der 13. Staffel im deutschen Fernsehen fortgeführt. Allerdings übernimmt nicht wie gehabt Kabel eins die hiesige Free-TV-Premiere, sondern der etwas obskurere Sender Sat.1 Gold.

Neue Episoden aus der 21 Folgen langen Season gibt es danach immer mittwochs zur gleichen Sendezeit zu sehen.

Die 13. Staffel von Blue Bloods: So geht es weiter

Im Staffelauftakt mit dem Titel Nachts durch die Stadt (Originaltitel: Keeping the Faith) werden Eddie (Vanessa Ray) und Jamie (Will Estes) in einen gefährlichen Fall häuslicher Gewalt hineingezogen, mit dem Danny (Donnie Wahlberg) und Baez (Marisa Ramirez) als Leitende der Ermittlung längst vertraut sind.

Frank (Tom Selleck) und Erzbischof Kearns (Stacy Keach) versuchen unterdessen herauszufinden, was die Öffentlichkeit von der Polizei hält und Erin (Bridget Moynahan) erhält ein Angebot von ihrem Exmann, das den Lauf ihrer Karriere für immer verändern könnte...

Und dann war nur noch eine Blue Bloods-Season übrig... unter einer Bedingung

Fans von Blue Bloods müssen jetzt ganz stark sein, denn nach Staffel 13 bleibt nur noch die Final-Season der populären Polizeiserie übrig. Diese wurde vor ziemlich genau einem Jahr vom US-Network CBS in Auftrag gegeben und war an eine ziemlich harsche Bedingung geknüpft: Mitglieder von Cast und Crew mussten sich mit einer Gagenkürzung abfinden. Gemunkelt wurde von 25 Prozent weniger Geld für die Beteiligten, um eine Abschlussrunde zu produzieren.

Witziges Video für TV-Fans:

Pumuckl - Mit KI-Stimme des Originalsprechers

Warum wünschte der Sender keine weitere Season, obwohl die Serie doch relativ erfolgreich läuft? Offenbar wollte man nicht noch mehr Geld in das Format investieren, denn üblicherweise gehen die Gehälter von Serienstars mit der Zeit nach oben. All das spielte sich wohlgemerkt vor dem langwierigen und erfolgreichen Hollywoodstreik von 2023 ab, nach dem sich die Bedingungen für Schreibende und Schauspielende insgesamt verbessert haben.

Die 14. und letzte Staffel von Blue Bloods lief am 16. Februar dieses Jahres im US-Fernsehen an. Die finalen Episoden werden zweigeteilt gesendet, wobei der Rest im Herbst 2024 folgen soll.

