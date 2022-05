Guardians of the Galaxy 3 teast einzigartigen Marvel-Bösewicht in bizarren neuen Bildern

Zum Marvel-Kracher The Guardians of the Galaxy 3 gibt es neue Set-Fotos. Die zeigen womöglich die bizarren Schöpfungen eines großen Marvel-Fieslings.

Marvel werkelt fleißig an Guardians of the Galaxy 3. Zur Story gibt es bisher nur Gerüchte. Eines davon scheint durch neue Set-Bilder bestätigt zu werden. Neben neuen Outfits (via Just Jared ) sind bizarre Alien-Kreaturen zu sehen. Und die deuten auf den nächsten großen MCU-Bösewicht hin.

Steckt ein großer Marvel-Fiesling hinter den Guardians of the Galaxy 3-Wesen?

Die dort zu sehenden Aliens haben Ähnlichkeit mit Erdentieren wie Hasen oder Tintenfischen. Allerdings stecken sie allesamt in Straßenklamotten und scheinen auf zwei Beinen zu gehen. Hinter dieser seltsamen Kombination könnte ein Bösewicht mit dem Namen The High Evolutionary stecken.

Es handelt sich um eine einst menschliche Schöpfergestalt, die mithilfe übernatürlicher Kräfte ständig neue Kreaturen-Experimente hervorbringt. Die Hasenohren-Trainingsanzug-Kombinationen könnten daraus das Resultat sein. Der High Evolutionary neigt als Marvel-Fiesling zu großer Rücksichtlosigkeit. Nach seiner Ansicht missratene Schöpfungen löscht er brutal aus.

Wann sehen wir den Marvel-Bösewicht von Guardians of the Galaxy 3 im Kino?

Das bedeutet auch, dass Guardians of the Galaxy die tragische Geschichte eines beliebten MCU-Helden erzählen könnte. Gewissheit haben wir erst am 3. Mai 2023. Dann wird der Marvel-Kracher im Kino starten.

Moon Knight-Podcast: So gut ist die neue Marvel-Serie wirklich

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von den neuen Bildern?