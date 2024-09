Günstige Alternative zum LG OLED C4: Dieser 65-Zoll-Fernseher mit Mini-LED und 4K bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Amazon hat gerade einen Kracher-Deal im Angebot: Ihr bekommt nämlich einen der besten Preis-Leistungs-Tipps unter den 65-Zoll-TVs so günstig wie noch nie zuvor.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen 65-Zoll-Fernseher, der sich sowohl für Filme und TV-Serien als auch zum Zocken eignet, aber der LG OLED C4 ist euch zu teuer? Dann haben wir jetzt eine kostengünstige Alternative für euch parat, nämlich den Hisense 65U8NQ mit Mini-LED und 4K.

Dieser Fernseher ist bei Amazon gerade zum absoluten Schnäppchenpreis verfügbar und so günstig wie vorher noch nirgendwo sonst. Für rund 1.000 Euro bekommt ihr ein TV-Gerät, dessen Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar ist, wie ein genauerer Blick auf das Angebot von Amazon zeigt.



Hisense 65U8NQ – Super günstiger 65-Zoll-TV für Gamer:innen zum Tiefstpreis

Der Online-Händler verkauft den Hisense 65U8NQ derzeit für 1.049 Euro *. Das entspricht einem Rabatt von fast 50 Prozent gegenüber dem Einstiegspreis von knapp 2.000 Euro. Außerdem liegt der Deal von Amazon noch einmal 150 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis von 1.199 Euro.



Was dieses Angebot so reizvoll macht, zeigt ein Blick auf die Feature-Liste des Hisense 65U8NQ:

4K-MiniLED-Display (Pro ULED) mit 65-Zoll-Bilddiagonale

Gaming-Modus mit 144Hz und HDR10+ mit bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit



Dolby Atmos und Dolby Vision

ALLM/HLG-Support

2x HDMI 2.1 Ports

AMD Freesync Premium und Game Bar

Brillantes Bild zum kleinen Preis: Das sagen Tester zum Hisense 65U8NQ



Gerade für Gamer:innen ist dieser Fernseher also ein, das sowohl PC-Nutzer:innen als auch Konsoleros rundum glücklich macht. Diezählen zu den Highlights des Hisense 65U8NQ und garantieren eine in dieser Preisklasse einmalige Bildqualität.

Wer einen Blick in die Testberichte einschlägiger Online-Magazine wirft, stellt schnell fest: Der Hisense 65U8NQ besticht nicht nur mit seiner überragenden Bildqualität, sondern auch mit seinem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das überzeugt nicht nur Gamestar-Redakteur Lorenz Rittisch, der das Modell in seiner TV-Kaufberatung für Gamestar-Tech als "hervorragenden Mini-LED-Fernseher" empfiehlt, sondern auch die Redaktionen von Connect und Rtings.com.

Bei Connect sichert sich der Hisense 65U8NQ mit seiner "enormen Farbbrillianz", dem überzeugenden Spitzenkontrast und dem flotten Betriebssystem die Bestnote "Überragend". Für die Redaktion von Rtings.com punktet das Modell ebenfalls mit dem herausragenden Kontrastwert, der geringen Reaktionszeit und der exzellenten Helligkeit. Einzig die Soundqualität kommt in den Reviews generell nicht ganz so gut weg, was in dieser Preiskategorie aber zu verschmerzen ist.



Alles in allem macht Hisense mit dem 65U8NQ dort weiter, wo man mit den Vorgängermodellen bereits begonnen hat, und liefert einen echten Geheimtipp, wenn es um brillante Bildqualität zum kleinen Preis geht. Für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis solltet ihr euch diesen aktuellen Tiefstpreis-Deal bei Amazon also nicht entgehen lassen.



