Günstiger als JBL: Bluetooth-Partybox bei Amazon ist mit 120 Dezibel ist so laut wie ein Rockkonzert

Der Partysommer kann kommen, denn bei Amazon gibt es einen Bluetooth-Lautsprecher im günstigen Angebot, der euch einen krassen Bass und eine Mega-Akkuleistung bietet und dazu noch extrem Laut ist.

Die Festivalsaison läuft auf Hochtouren und während die Bands auf dem Infield abliefern, finden auf dem Zeltplatz die Lautsprecher-Konzerte statt. Wer von den Nachbar:innen nicht übertönt werden will, braucht eine Bluetooth-Box mit ordentlich Wumms, und da kommt die W-King T9 Pro * ins Spiel. Die ist im Angebot aktuell richtig günstig und noch dazu so laut wie ein Rockkonzert.

Normalerweise kostet der W-King T9 Pro knapp 340 Euro. Bei Amazon bekommt ihr 15 Prozent Rabatt auf den Lautsprecher und zusätzlich einen 57 Euro Coupon, den ihr vor dem Kauf anklicken müsst. So kommt die 250 Watt starke Bluetoothbox auf einen Preis von 231 Euro. Damit ist sie nur halb so teuer wie die beliebte JBL Partybox 320 * und überzeugt mit einem krassen Preis-Leistungs-Verhältnis, denn die T9 Pro hat einiges zu bieten.

W-King T9 Pro liefert 120 Dezibel starken Sound

Mit 120 Dezibel kommt W-King nah an die beliebte Soundboks Gen 4 * ran, die auf vielen Festivals anzutreffen ist. Die Box ist mit 126 Dezibel ausgestattet, hat aber auch mit 999 Euro ihren Preis. Ihr seht also, die W-King T9 Pro * hat einiges an Technik verbaut und ist im Vergleich zur Konkurrenz unfassbar günstig.

Amazon W-King T9 Pro

Aus zwei 6,5-Zoll-Tieftönern und zwei 2,5-Zoll-Hochtönern könnt ihr eure Lieblingsmusik drinnen, wie draußen zum Besten geben. Den kräftigen Bass könnt ihr ganz leicht am 12-stufigen Drehrad regulieren. Darüber lässt sich auch ein angeschlossenes Mikrofon oder Musikinstrumente mit 6,35-mm-Buchse steuern. Die übersichtlichen Knöpfe und das Display sorgen für eine schnelle und einfache Bedienung, ganz ohne App.

Lichteffekte und eine mega Akkuleistung

Für noch mehr Power lassen sich auch zwei T9 Pro Boxen über die Bluetooth 5,3 Verbindung koppeln. Um die Party auch optisch richtig anzuheizen, ist der Lautsprecher mit Lichteffekten wie Stroboskoplicht ausgestattet. Bei Festivals und Gartenpartys kann es auch mal zu leichtem Regen oder Poolspritzern kommen, die hält das spritzwassergeschützte IPX5-Gehäuse aber locker aus.

Last but not least ist auch die Akkuleistung ein wichtiges Thema, gerade wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist. Bei den Amazon-Rezensionen berichten Kund:innen von einer Akkuleistung von bis zu 60 Stunden bei hoher Lautstärke. Wem das nicht reicht, der kann auch einen Ersatzakku zusätzlich mitnehmen, denn dieser lässt sich ganz leicht austauschen.

W-King T11 mit 115 db Sound schon für unter 200 Euro sichern

Wer auch mit weniger Leistung zufrieden ist und noch mehr Geld sparen möchte, sollte sich die kleine Schwester W-King T11 * ansehen. Die gibt es aktuell mit Rabatt und Coupon für 190 Euro bei Amazon.

Der günstigere Preis schlägt sich in der etwas geringeren Leistung nieder, wobei der Bluetooth-Lautsprecher mit 220 Watt und 115 dB starkem Sound immer noch top ausgestattet ist. Bei dem Gehäuse setzt W-King T11 mit IPX6 sogar noch einen drauf und macht die Box wasserdicht, sodass selbst verschüttete Getränke und stärkerer Regen kein Problem sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.