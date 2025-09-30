"Ich war sehr skeptisch": Deshalb hat Günther Jauch vor 26 Jahren fast mit Wer Wird Millionär? aufgehört

"Wer wird Millionär?" ist mittlerweile 26 Jahre alt. Doch Günther Jauch erzählt in einem Podcast, dass die beliebte Quizshow ursprünglich abgesetzt werden sollte.

Seit 26 Jahren kann Günther Jauch seine Zuschauer:innen bei Wer wird Millionär? begeistern. In der Podcastreihe Ein Abend mit Günther Jauch erzählt der beliebte Moderator von seiner Zeit bei der etablierten Quizshow. Doch vor allem die ersten Folgen waren von Problemen geplagt.

Wer wird Millionär? hatte am Anfang mit der Quote zu kämpfen

Am 3. September 1999 startete die erste Folge Wer wird Millionär? bei RTL. Die Quiz-Show wurde damals schon Günther Jauch moderiert und das amerikanische Who wants to be a Millionaire? fungierte als Vorbild für die Show.

Die Show sollte zuerst für vier Folgen anlaufen, damit der Sender schauen konnte, wie die Quoten laufen. Doch diese waren verhalten. Tatsächlich halbierte sich die Quote von Wer wird Millionär? in den ersten drei Folgen stetig, bis sie sich bei Folge 4 stabilisierte. RTL war zu diesem Zeitpunkt etwas unentschlossen, gab der Sendung aber noch vier weitere Folgen.

Günther Jauch über Wer wird Millionär?: "Ich war sehr skeptisch"

Neben den Einschaltquoten waren auch die ersten Kritiken vernichtend. Die Zeitungen berichteten über Wer wird Millionär? durchweg negativ. Das lag an der damaligen Rezeption von Quizshows, wie Jauch im Podcast berichtet. Er sagt dazu:

Ich war da sehr skeptisch, Quiz war vollkommen out [...] Kein Mensch interessierte sich dafür und ich hatte dazu auch eigentlich keine Lust.

Günther Jauch hatte zwar keine Lust, die Quizshow während der Ausstrahlung zu moderieren, war aber von dem amerikanischen Vorbild sehr angetan. Zum Vorschlag von RTL, eine deutsche Variante von Wer wird Millionär? ins Leben zu rufen, äußerte sich der Moderator wie folgt:

Mir hat das gut gefallen und dann habe ich gesagt: Okay, machen wir mal vier Sendungen.

Das Ergebnis kennen wir heutzutage. Nach einiger Zeit stabilisierte sich die Quote weiterhin und die Quiz-Sendung etablierte sich im deutschen Fernsehen.

Wo wird Wer wird Millionär? aktuell zu sehen ist

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Wer RTL+ abonniert hat, kann die aktuelle Folge bereits eine Woche vorher sehen.

