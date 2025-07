Guilty Pleasure-Alarm: Diese Filme lieben wir, obwohl sie "schlecht" sind

Welche Filme lieben wir, obwohl sie nicht perfekt sind? Von Teenie-Romanzen bis zu Tanzfilmen – hier sind unsere Guilty Pleasure-Filmgeständnisse!

Wir alle haben sie: Filme, die wir lieben, obwohl wir wissen, dass sie nicht unbedingt Meisterwerke der Filmkunst sind. Die Moviepilot-Redakteurin Bea nimmt euch in diesem Video mit auf eine Reise durch ihre ganz persönlichen Guilty Pleasures. Sie verrät, welche Filme sie heimlich feiert – und warum sie sich dafür eigentlich gar nicht schämen sollte.



Entdecke die Guilty Pleasure-Filme im Video!

Die besten "schlechten Filme": Das sind Beas Guilty Pleasures

Bea betont im Video, dass der Begriff "Guilty Pleasure" eigentlich überflüssig ist. Niemand sollte sich für seinen Filmgeschmack schämen, besonders, wenn diese Filme einem Freude bereiten.

Trotzdem gibt sie eine Liste ihrer persönlichen Favoriten preis. Dazu gehören zum Beispiel alle Filme von The Lonely Island, a.k.a. Andy Samberg, Jorma Taccone und Akiva Schaffer. Besonders der satirische Blick auf Musiker-Biopics in Popstar: Never Stop Never Stopping hat es ihr angetan.

Christian Bale glänzt in einem vergessenen Musical

Auch der weniger bekannte Die Zeitungsjungen von 1992 hat es auf die Liste geschafft. Der Film ist zwar nicht so gut wie das gleichnamige Broadway-Musical, aber trotzdem hat er seinen Charme, besonders dank des jungen Christian Bale.

She's the Man - Voll mein Typ ist ebenfalls dabei, ein (Guilty Pleasure-)Film mit einem jungen Channing Tatum und vor allem einer großartigen Amanda Bynes in der Hauptrolle. Der ebenfalls starbesetzte Die Familie Stone - Verloben verboten! hat zwar maue Kritiken bekommen, aber für Bea gehört er fest in die Weihnachtszeit.

Auch Step Up 2 the Streets hat es auf die Liste geschafft. Es ist schade, dass dieses Genre so selten geworden ist, da die recht trashigen Geschichten in Kombination mit guter Choreografie einem richtig ans Herz wachsen können.

Der Science-Fiction-Film Jumper war beim Start zwar erfolgreich, blieb aber eine der raren Hauptrollen von Hayden Christensen abseits von Star Wars. Was für Bea schade ist, denn der Film hätte aber das Zeug zu einem guten Franchise gehabt. Am Ende der Liste steht To All the Boys I've Loved Before, denn eine Teenie-Romanze muss einfach in diese persönliche Liste der Guilty Pleasures.

So kannst du die Guilty Pleasure-Filme streamen

Die Zeitungsjungen mit Christian Bale und Die Familie Stone streamen bei Disney+, She's the Man - Voll mein Typ gibt's beim All Stars-Channel bei Amazon und To All the Boys I've Loved Before gehört zum Angebot von Netflix.

Popstar von The Lonely Island und Step Up 2 the Streets gibt's jeweils in der Kauf- oder Leihversion online.