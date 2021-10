Gute Nachrichten für The Expendables 4-Fans: Sylvester Stallone ist immer noch der coolste Action-Rentner

Auch wenn Sylvester Stallone in The Expendables 4 kürzer treten soll, wird er seine Rolle so cool wie eh und je spielen. Das beweisen erste Bilder und ein Video vom Set.

Nach Jahren in der Produktionshölle kehrt das Kult-Actionteam rund um Sylvester Stallone in The Expendables 4 doch noch zurück. Mit dabei sind auch neue Gesichter wie Megan Fox, die ihr Outfit für das Sequel schon enthüllt hat. Im vierten Teil führt sie mit Jason Statham das neue Team an, während ein alter Hase wie Stallone als Mentor eher kürzer treten dürfte.

Jetzt hat der Actionstar ein kurzes Video und erste Bilder vom Set gepostet, die alle The Expendables-Fans glücklich machen dürften: Stallones Barney Ross zeigt sich hier so cool wie eh und je.

Sylvester Stallone präsentiert sich extrem lässig in ersten The Expendables 4-Eindrücken

Gut sieben Jahre ist es jetzt her, dass wir die Figur von Sylvester Stallone in The Expendables 3 zuletzt in Action erlebt haben. Die ersten Eindrücke vom Set der Fortsetzung zeigen Stallone als Barney auf seinem Motorrad mit Sonnenbrille und Zigarre noch immer als coolsten Action-Rentner:

Hier seht ihr nochmal den neuen Cast aus The Expendables 4 in der Übersicht:

Neu im Expendables-Team sind:

Zur Story der Fortsetzung ist noch nichts bekannt. Die war in den bisherigen Expendables-Filmen aber auch schon nicht so wichtig. Stattdessen freuen wir uns lieber auf eineund hoffentlich wieder mächtig krachende Action mit witzigen Sprüchen.

Da die Dreharbeiten zu The Expendables 4 jetzt erst beginnen, startet der Film frühestens in einem Jahr in den Kinos, vielleicht auch erst 2023.

The Expendables 3 - Gag Reel (English)

