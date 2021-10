Megan Fox präsentiert Expendables 4-Outfit: Den größten Fehler hat die Action-Reihe damit schon vermieden

Megan Fox zeigt sich in ihrem Expendables 4-Outfit. Der Look deutet bereits an, dass die Reihe sie als Action-Darstellerin ernst zu nehmen weiß.

Megan Fox ist eine großartige Schauspielerin, die ihr Talent sowohl in Action-Krachern wie subversiven Teenie-Horror unter Beweis gestellt hat. Dem scheint ihr neue Rolle nun auch Rechnung zu tragen: Nachdem die ersten Expendables 4-Bilder noch den Blick auf den Neuzugang vermissen ließen, präsentiert sie sich jetzt selbst in einem vielversprechenden neuen Outfit.

The Expendables 4: Megan Fox zeigt sich im Action-Outfit

Wie die Darstellerin jetzt auf Instagram zeigte, wird sie in The Expendables 4 eine Art lässigen Kampfanzug tragen, der denen von Sylvester Stallone oder Jason Statham in nichts nachsteht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was viele als schlichte Funktionskleidung bezeichnen würden, ist gerade ein positives Zeichen: Mit ihrer neuen Action-Rolle kann Megan Fox endlich gegen ihre Transformers-Demütigung triumphieren. Zwar ist über Rolle – genau wie zur restlichen Story des Films – bisher noch nichts bekannt. Aber schon jetzt umschifft ihr Look den größten Fehler, den die Action-Reihe mit ihrer Neubesetzung machen könnte: sie zu objektifizieren.

Megan Fox' neuer Look deutet ernstzunehmende Action-Rolle an

Gerade in beinharten Action-Filmen werden weibliche Darstellerinnen häufig nicht als gleichberechtigte Akteure im großen Krawall gewertet: Vielmehr sollen sie mit aufreizenden Outfits in erster Linie als Anschauungsobjekt der männlichen Zuschauerschaft dienen (sog. male gaze). Halle Berry in Lack-und-Leder-Unterwäsche, Milla Jovovich bedeckt von ein paar Rollen Klopapier: Die Liste an Beispielen ist endlos.

© 20th Century Fox Ihr bester Film: Megan Fox in Jennifer's Body

Gerade zu Transformers-Zeiten war Fox Opfer eben jener Strategie, wegen der sie sich trotz Schauspieltalent und spannender Figurenzeichnung mit tiefem Ausschnitt über Kühlerhauben beugen musste. Dabei sind manche Rollen der Transformers-Darstellerin so großartig, dass sie bereits Nachahmerinnen gefunden haben.

Auch wenn Expendables 4 noch mitten in Dreharbeiten steckt und vermutlich frühestens Ende 2022 in den Kinos erscheinen wird: Fox' Outfit deutet an, dass die Action-Kracher ihre Objektifizierung glücklicherweise umschifft. Keine selbstverständliche Entwicklung für eine Reihe, in der das Testosteron ansonsten bis unters Barett brodelt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Megan Fox in The Expendables 4?