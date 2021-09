Jason Statham stürzt Sylvester Stallone vom Action-Thron: Die Expendables 4-Entwicklung ist nur konsequent

In The Expendables 4 spielt Jason Statham die Hauptrolle vor Sylvester Stallone. Der Wechsel auf dem Action-Thron überrascht nach den Entwicklungen der letzten Jahre nicht.

Nach einigen Jahren in der Produktionshölle kommt die Action-Fortsetzung The Expendables 4 doch noch in Fahrt – mit Überraschungen bei der Besetzung. Wie wir vor kurzem berichteten, tritt Sylvester Stallone im kommenden Teil der Reihe wohl mehr in den Hintergrund. Stattdessen wird das neue Expendables-Team mit Stars wie Curtis '50 Cent' Jackson und Tony Jaa von Jason Statham und Megan Fox angeführt.

Wenn wir uns die Karrieren von Statham und Stallone aus den letzten Jahren anschauen, ist der Wechsel auf dem Action-Thron in The Expendables 4 nur folgerichtig.

Jason Statham ist nach kurzer Flaute wieder ein gefragter Action-Star

Mit den Franchises The Transporter und Crank wurde Jason Statham Mitte der 00er-Jahre nach vorherigen Auftritten in Filmen wie Guy Ritchies Bube, Dame, König, Gras zum neuen Stern am Action-Himmel. Seine starke Beliebtheit führte dann auch dazu, dass er eine Rolle im ersten Expendables-Film neben älteren Ikonen wie Sly, Dolph Lundgren, Mickey Rourke oder Jet Li bekam.

Anfang der 10er-Jahre stellte sich aber eine gewisse Übersättigung mit den Filmen des schlagkräftigen Briten ein. Die Jason Statham-Streifen wurden zunehmend austauschbarer und einige von ihnen schafften es in Deutschland nicht mal mehr ins Kino, sondern wurden direkt auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

Wer von euch kann zum Beispiel noch auf Anhieb Blitz – Cop-Killer vs. Killer Cop, Safe – Todsicher, Parker, Redemption – Stunde der Vergeltung, Homefront und Wildcard im Kopf voneinander unterscheiden?

Spätestens 2015 kam für Jason Statham dann aber eine entscheidende Wende, als er im siebten Teil der Fast & Furious-Reihe den Bösewicht Deckard Shaw spielte. Hier konnte sich Statham zwischen den Hauptstars Paul Walker, Vin Diesel und Dwayne Johnson einreihen und gleichzeitig die breite Masse im Kino daran erinnern, was für ein charismatischer Actionstar er noch immer ist.

Durch seine Rolle im Fast & Furious-Franchise wurde Deckard Shaw zu einem neuen Fanliebling, der schließlich sogar neben Dwayne Johnson zur Hauptfigur im Spin-off Hobbs & Shaw aufgestiegen ist. Ein selbstironischer Auftritt in der Actionkomödie Spy – Susan Cooper Undercover, die Hauptrolle im abgedrehten Riesenhai-Spektakel Meg oder im schnörkellosen Actionthriller Cash Truck von Guy Ritchie untermauern Jason Stathams Rückkehr als Kinostar.

Sylvester Stallones kleinere Rolle in The Expendables 4 passt zu seinem Karriereplan

Durch Jason Stathams Rückkehr ins Rampenlicht des Action-Kinos ist es deshalb passend, dass Sylvester Stallone im kommenden Expendables-Teil eine kleinere Rolle spielen will. Dieser Wechsel passt auch generell zur aktuellen Karriere-Entwicklung von Sly, der in einigen seiner größten Franchises kürzer tritt und mehr eine kleinere Mentoren-Rolle übernimmt.

So war es zum Beispiel im Rocky-Franchise, das durch die Creed-Filme einen jüngeren Protagonisten in den Mittelpunkt gerückt hat. Auch bei Rambo standen die Zeichen zuletzt auf Abschied. Obwohl Stallone immer noch Pläne für einen sechsten Teil parat haben soll, trug Teil 5 sicher nicht ohne Grund den Zusatztitel "Last Blood", der ein finales Gefühl vermittelte.

The Expendables 4 dürfte für Stallone eine ähnliche Funktion haben. Langsam tritt er auch hier in den Hintergrund, um sich von dem Franchise zu verabschieden, das mit Jason Statham einen neuen Action-König auf den Thron lässt.

