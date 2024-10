Gute Neuigkeiten für Sherlock-Fans: Macherin gibt Update zur heiß erwarteten Fortsetzung der Hit-Serie

Werden wir jemals eine 5. Staffel von Sherlock sehen? Die Anzeichen häufen sich, dass Benedict Cumberbatch und Martin Freeman eines Tages tatsächlich in das Krimi-Universum zurückkehren.

Sieben Jahre sind vergangen, seitdem wir Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes im Fernsehen gesehen haben. Gemeinsam mit Schauspielkollege Martin Freeman, der Dr. John Watson verkörperte, löste er insgesamt 13 rätselhafte Fälle. Doch wie geht die Geschichte weiter? Fans warten vergeblich auf Staffel 5 des BBC-Hits.

Nachdem es lange Zeit so ausgesehen hatte, als würden wir nie wieder ein Lebenszeichen von Sherlock vernehmen, meldete sich im April dieses Jahres Co-Creator Mark Gatiss mit einem hoffnungsvollen Update zu Wort: Das Team würde gerne einen Film drehen. Knifflig sei nur, den perfekten Platz im Terminkalender aller Beteiligten zu finden.

Neue Hoffnung für Sherlock-Fortsetzung: Produzentin Sue Vertue hat sogar noch das Set irgendwo eingelagert

Das Branchenmagazin Deadline bringt nun die nächste gute Nachricht: Nicht nur die Kreativen sind interessiert an der Fortsetzung der Serie. Auch Sherlock-Produzentin Sue Vertue betont, dass sie die Hoffnung auf einen weiteren Fall mit Cumberbatch und Freeman noch nicht aufgegeben hat. Konkret sagt sie:

Wir lieben diese Serie und sie hat eine Zukunft. Eines Tages. Vielleicht. Wenn alle mitmachen wollen.

Das Set existiert sogar theoretisch noch, wenngleich der Zustand fraglich ist:

Ich habe das Set immer noch irgendwo im Lager. Wahrscheinlich ist es verrottet. Es geht aber erstmal darum, alle [Beteiligten] unter einen Hut zu bringen und die Schauspielenden dazu zu motivieren, es zu machen.

Auch auf den Peaky Blinders-Film mussten wir ewig waten: Das Sherlock-Revival kann jederzeit passieren

Obwohl wir von einer offiziellen Ankündigung weit entfernt sind, ist das schon das zweite Update in den vergangenen Monaten, dass ein weiteres Sherlock-Abenteuer in Aussicht stellt. Unrealistisch ist eine 5. Staffel oder womöglich sogar ein Film nicht. Viele populäre Serien haben in der Vergangenheit ein Revival erlebt.

Das beste Beispiel wäre Peaky Blinders – Gangs of Birmingham. Jahrelang war von einem abschließenden Film rund um den Shelby-Clan die Rede. Trotzdem hat es lange Zeit gedauert, bis das Projekt konkret wurde. Jetzt kommt der Peaky Blinders-Film tatsächlich. Warum sollte das nicht eines Tages auch bei Sherlock passieren?