"Habe es satt": Diese Frage zu The Last of Us kann Bella Ramsey nicht mehr hören

The Last of Us-Star Bella Ramsey wird mit Fragen zu ihrer Rolle überschüttet. Eine davon kann sie aber nicht mehr hören – aus gutem Grund.

Fans der postapokalyptischen Erfolgsserie The Last of Us beschäftigt eine Frage hinsichtlich der Hauptfigur Ellie (Bella Ramsey) ganz besonders. Es ist ausgerechnet dieselbe Frage, die Darstellerin Bella Ramsey am liebsten nie wieder hören will.

The Last of Us-Star Bella Ramsey will die Frage zu Staffel 2 nie wieder hören

Wie der Independent im April berichtete, hat The Last of Us-Star Bella Ramsey (Game of Thrones, Time) gegenüber einer speziellen Fan-Frage inzwischen eine richtige Abneigung entwickelt.

Ramsey spielt die Rolle der zunächst 14-jährigen Ellie, die an Seite des Schwarzhändlers Joel Miller (Pedro Pascal) in einer von Zombies befallenen, düsteren Zukunft überleben muss. Dabei vergehen zwischen Staffel 1 und 2 ganze 5 Jahre.

Während eines Interviews mit Heart Radio-Moderator Dev Griffin erklärte Ramsey:

Ich war auf einer dreiwöchigen Pressetour, und das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird: 'Also, Bella, Ellie war in der ersten Staffel [von The Last of Us] 14 Jahre alt, in der zweiten Staffel ist sie jetzt 19 Jahre alt, das ist ein Altersunterschied von fünf Jahren, wie hast du dich darauf vorbereitet, in der zweiten Staffel eine ältere Ellie zu spielen?'

Sie beantwortete die Frage sehr eindeutig:

Ich bin erwachsen geworden! Ellie ist erwachsen geworden! Es gibt nichts zu erzählen! Ich habe dir nichts zu sagen! Diese Frage wird mir in den nächsten Wochen wahrscheinlich jeden Tag gestellt werden, also nichts für ungut für alle, die diese Frage stellen, aber das ist die Frage, die ich ein bisschen satt habe.

So hat sich Ramsey auf Staffel 2 vorbereitet

Für Ramsey stand die Vorbereitung für eine erwachsene, kampferprobte Ellie an vorderster Stelle:

Ich habe viel trainiert. Ich habe zwei Monate lang Jiu-Jitsu und andere Kampfsportarten trainiert; Boxen, Kämpfen, Kampftraining, bevor wir mit den Dreharbeiten begonnen haben.

Schließlich verkündete sie:

Ich bin ziemlich gut ausgerüstet, um jemanden zu Fall zu bringen, wenn es nötig ist.

Auch interessant:

Zuschauer:innen der (inzwischen bereits gelaufenen) 2. Staffel von The Last of Us wissen jetzt also, dass Ramsey sich echt ins Zeug gelegt hat, um Ellies fortgeschrittenes Alter angemessen darzustellen.