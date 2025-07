"Ich gab ihm mein Tagesgeld, damit er essen konnte": Pedro Pascal überlebte in New York dank Sarah Paulson, als er noch kein Star war

Pedro Pascal ist einer der beliebtesten Stars der letzten Jahre. Vor seinem Durchbruch mit Game of Thrones und Narcos war er aber so bettelarm, dass ihm eine Kollegin Geld geben musste.

Pedro Pascal ist der letzte in einer langen Reihe von männlichen Stars, die gerne als The Internet's Boyfriend bezeichnet werden. Seit seinem Durchbruch mit Game of Thrones und seinen Rollen in Narcos, The Mandalorian und The Last of Us wird der Schauspieler von Millionen geliebt – wegen seiner Auftritte, wegen seiner Offenherzigkeit für die Fans, wegen seiner Unterstützung für die queere Community.

Aber auf solche Popularität konnte er sich nicht immer verlassen: Zu Beginn seiner Karrierem überlebte er nur dank einer Kollegin.

Sarah Paulson rettete Pedro Pascal davor, die Schauspielerei aufzugeben

Wie Pascal im Gespräch mit Vanity Fair eröffnet, kämpfte er zu Beginn seiner Karriere in Los Angeles und New York häufig mit Geldschwierigkeiten. Trotz kleiner Rollen in Buffy - Im Bann der Dämonen oder Homeland konnte er sich nicht allein finanziell über Wasser halten. Glücklicherweise war er gut mit Sarah Paulson (American Horror Story) befreundet.

Beide kannten sich aus ihrer Studienzeit an der berühmten New York Tisch School. Als Pascal Anfang der 2000er in New York von einem Vorsprechen zum nächsten hetzte und sich nicht einmal mit Kellner-Jobs retten konnte, griff Paulson ein, wie sie Esquire 2023 verriet: "Ich gab ihm mein Tagesgeld, damit er essen konnte." Bei Tagesgeld handelt es sich um Spesenzahlungen, die Schauspieler:innen zusätzlich zur Gage erhalten.

Gegenüber Vanity Fair verdeutlicht Pascal, dass er zu dieser Zeit nur Dank Menschen wie Paulson als Schauspieler überlebte: "Alle kümmerten sich um mich, sogar noch in meinen 30ern. Ich war die ganze Zeit von Engeln umgeben."

Nach eigener Aussage zweifelte Pascal zu dieser Zeit an seiner Berufswahl und erwog, Krankenpfleger zu werden. Seine Schwester Javiera, ebenfalls einer der zahlreichen "Engel", hielt ihn offenbar in regelmäßigen Abständen davon ab: "Er wollte Schauspieler werden, seit er vier Jahre alt war. Wir hätten ihm nie gestattet, aufzugeben."

Die Überzeugung und Willenskraft von Pedro Pascals Umfeld hat sich bezahlt gemacht: Dank seiner Rollen gilt er als einer der beliebtesten Seriendarsteller der Gegenwart, mit The Fantastic Four: First Steps ist er bald als Herzstück der MCU-Zukunft im Kino zu sehen. Seine Freund:innen und Verwandten werden sich freuen. Auch wenn sie ihn jetzt mit dem Internet teilen müssen.