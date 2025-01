"Habe sie jede Folge getragen": Blue Bloods-Star Tom Selleck hat zwei Markenzeichen seiner Figur vom Set mitgenommen und den Grund wird jeder verstehen

Tom Selleck hat viele gute Erinnerungen an seine Zeit bei Blue Bloods. Zwei Gegenstände aus der Serie werden ihn immer daran erinnern.

Tom Selleck gehört zu den Serienschauspielern, die über Jahrzehnte nicht an Bedeutung verloren haben. Mit Magnum wurde er weltberühmt, dem jüngeren Publikum war er als Frank Reagan aus Blue Bloods - Crime Scene New York noch etwas näher. Nach 14 Staffeln endete die Serie 2024. Für Selleck geht damit eine weitere Ära zu Ende, an die er sich noch gerne erinnern wird. Und als Erinnerung hat er dafür zwei kleine Gegenstände, die er nach dem Dreh behalten hat.

Tom Selleck behielt Frank Reagans Uhr aus Blue Bloods

In einem Interview mit Parade sprach Selleck über seine Zeit bei Blue Bloods und darüber, wie es für ihn weitergehen könnte. Dabei wurde er auch gefragt, ob er etwas vom Set der Serie mitgenommen hat. Das bestätigte der Schauspieler und nannte zwei Gegenstände, die mit seiner Figur eng verbunden sind:

Als ich mit der Show anfing, kaufte ich mir zur Feier des Tages eine Uhr. Aber es war Frank Reagans Uhr. Es war eine Rolex aus dieser Zeit. Auf der Rückseite ließ ich eingravieren: 'Von Danny, Erin, Joe und Jamie.' Ich habe sie jede Folge getragen. Ich habe sie immer noch.

Die Uhr hatte er sich also selbst gekauft und gravieren lassen. Auch wenn er sie für die Serie anfertigen ließ, kann man ihm daher kaum übel nehmen, dass er sie danach behalten hat.

Tom Selleck ließ einen Ring für seine Blue Bloods-Rolle gravieren

Daneben gab es noch ein kleines Detail, das den meisten Fans wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen ist. Trotzdem fügt es zur Darstellung der Figur viel Tiefe und Glaubwürdigkeit hinzu:

Außerdem wusste ich, dass er ein Marine war, also kaufte ich einen Marine Corps-Ring und ließ ihn innen akkurat eingravieren. Diese Dinge bedeuten etwas. Ich konnte seinen Schreibtisch nicht mitnehmen, aber das wäre nett gewesen.

Diese Souvenirs sind perfekt, um sie mitzunehmen und wie kleine Schätze daheim aufzubewahren. Wir können sicher sein, dass Tom Selleck sich noch lange und gerne an seine Zeit bei Blue Bloods erinnert, wenn er sie trägt oder zu Hause sieht. Der Schreibtisch wäre allerdings wohl etwas zu viel gewesen.