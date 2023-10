"Habe toten Geier gebissen": Arnold Schwarzenegger enthüllt schockierende Geschichte vom Dreh einer seiner bekanntesten Filme

Arnold Schwarzenegger ist nicht gerade zartbesaitet, wenn es nach seinen Action-Auftritten geht. Beim Dreh seines Fantasy-Durchbruch Conan, der Barbar kam aber auch er an seine Grenzen.

Arnold Schwarzenegger biss für Fantasy-Action in einen Geier und kroch, bis er blutete

Variety zitiert aus seinem neuen Buch Be Useful eine Passage, in der er vom Dreh berichtet:

Millius zwang mich zu jeder Menge grausamem Mist. Ich kroch durch Steine, bis meine Arme bluteten. Wilde Hunde zerrten mich in einen Dornenbusch. Ich habe in einen echten, toten Geier gebissen und danach meinen Mund mit Alkohol ausgespült. An einem der ersten Drehtage verletzte ich meinen Rücken und brauchte 40 Stiche.

Er habe bei Milius' Dreh allerdings auch gelernt, auf Pferden, Kamelen und Elefanten zu reiten, Seile zu erklimmen und aus großer Höhe zu fallen, so Schwarzenegger. "Ich ging auf eine ganz neue Schule, eine für werdende Action-Darsteller."

Trotz aller Strapazen scheinen sich die harten Dreharbeiten am Ende gelohnt zu haben. Conan, der Barbar wurde zum Fantasy-Hit (via The Numbers ) und startete Schwarzeneggers Karriere als Action-Star.

