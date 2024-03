Härter als The Boys: Heute geht die verdorbenste Superhelden-Serie bei Amazon weiter (im Trailer wurden schon Knochen gebrochen)

Die derben Grenzüberschreitungen und Brutalitäten in Invincible toppen sogar den Superhelden-Hit The Boys. Ab jetzt könnt ihr den Rest von Staffel 2 der Amazon-Serie streamen.

Mit The Boys hat Amazon einen Superhelden-Hit geschaffen, der für viele Fans die Kino-Blockbuster von Marvel und DC weit übertrifft. Das liegt vor allem an der vulgären Art und derben Härte, die die Serie an den Tag legt. Neben The Boys hat der Konzern eine weitere Superhelden-Produktion an den Start gebracht, die den brutalen Überflieger in Sachen Gewalt sogar noch toppt.

Die Rede ist von der Animationsserie Invincible. Nachdem die ersten vier Folgen von Staffel 2 im November 2023 starteten, folgt ab heute der Rest.

Superhelden-Kracher Invincible macht bei Amazon Prime keine Gefangenen

Die Serie nach der Comic-Vorlage von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman dreht sich um den 17-jährigen Mark Grayson (Originalstimme: Steven Yeun), der als Sohn des mächtigen Superhelden Omni-Man mit seinen eigenen übermächtigen Kräften arrangieren muss. Dabei kommt es zu vielen exzessiven Szenen, in denen die Superkräfte außer Kontrolle geraten.



Invincible - S02 Part 2 Trailer (Deutsch) HD

Wie wird die Fortsetzung von Invincible Staffel 2 bei Amazon Prime veröffentlicht?

Dass es in Invincible auch in den neuen Folgen von Staffel 2 gewohnt heftig zur Sache geht, hat schonenthüllt:

Die 5. Folge der neuen Staffel der Superhelden-Serie ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Der Rest folgt im Wochentakt. Die letzten drei Folgen von Invincible Staffel 2 erscheinen wie folgt:

Staffel 2, Folge 6 am 21. März 2024

Staffel 2, Folge 7 am 28. März 2024

Staffel 2, Folge 8 am 4. April 2024

