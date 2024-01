"Schande über euch": The Boys-Star verlässt Instagram und der Grund ist einfach nur traurig

The Boys-Darstellerin Erin Moriarty zieht sich aus den sozialen Medien nach einer Welle von Angriffen zurück. In einer wütenden Stellungnahme richtet sie sich an die Fans.

Erin Moriarty muss einiges an Brutalität gewohnt sein. Immerhin spielt die The Boys

-Darstellerin als Starlight in einer der blutigsten Serien aller Zeiten mit. Aber gegen die Realität der letzten Wochen ist das offenbar gar nichts, wie die junge Schauspielerin feststellen musste. Nach einer Welle hässlicher Online-Attacken zieht sie sich aus den sozialen Medien zurück und erklärt ihre Entscheidung in einem emotionalen Statement.

The Boys-Star wegen Aussehen attackiert: "Ihr habt mir mein Herz gebrochen"

"Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal schreibe", beginnt Moriarty ihre womöglich letzte Nachricht auf Instagram . "Ich hatte eine der schwierigsten Wochen meines Lebens [und] war so gestresst, dass ich kaum essen oder schlafen konnte." Der Grund sei ein "widerlich falsches, ironischerweise frauenfeindliches" Video der Moderatorin Megyn Kelly. Was war passiert?

Amazon Prime Video Erin Moriarty als Starlight in The Boys

Die frühere Fox News-Moderatorin Megyn Kelly hatte in ihrer Talk-Sendung The Megyn Kelly Show Moriarty als Beispiel genutzt, um das angebliche Bedürfnis junger Frauen nach Schönheitsoperationen zu kritisieren. Dabei verglich sie zwei Bilder der Schauspielerin, die angeblich nur höchstens ein Jahr auseinanderlagen. Nach dem Bericht hagelte es in Moriartys Instagram-Account offenbar Hasskommentare.

In Wahrheit sei eines der Bilder über zehn Jahre alt, so Moriarty. Das andere zeige sie nach dem Besuch von Make-Up-Spezialist:innen, die "starkes Contouring" aufgetragen hätten. Sie habe sich nach dem Besuch sehr gut gefühlt, so die Schauspielerin.

"Aber ich bin entsetzt von der Reaktion, den Vermutungen und [Megyn Kellys] Video", schreibt die Schauspielerin. Man habe ihr massenhaft Drogenkonsum vorgeworfen oder gefordert, sie solle gefälligst mal einen Burger essen. "Ihr habt mein Herz gebrochen [und] das Privileg dieses Accounts verloren", adressiert Moriarty ihre Angreifer:innen. "Schande über dich, Megyn Kelly. Und Schande über euch, Fox News."

