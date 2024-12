Hättet ihr es gewusst? Diese Berlin – Tag & Nacht-Stars wagten Schritt ins Reality-TV – und einer davon ist sogar Gewinner

Nach dem Ausstieg bei Berlin – Tag & Nacht geht es nicht für alle Darsteller:innen im TV weiter. Für diese Soap-Stars schon.

Realityformate sind nicht immer dafür da, um neue Talente in die Fernsehwelt zu bringen. Oft wird sich auch an altbekannten TV-Gesichtern bedient. Hier findet ihr eine Liste an Berlin – Tag & Nacht-Stars, die sich nach ihrer Karriere in der Serie dem Reality widmeten. Einer von ihnen gewann sogar kürzlich eine Show.

Berlin – Tag & Nacht: Diese TV-Stars waren auch nach der Soap noch im Fernsehen

Bei Berlin – Tag & Nacht sehen Fans ihre Serienlieblinge kommen und gehen. Doch auf manche müssen sie nicht gänzlich verzichten. Diese fünf BTN-Stars haben ihren Weg zurück ins TV gefunden:

Pia Tillmann

Pia Tillmann gehört zu den Berlin – Tag & Nacht-Originalen. Seit Folge 1 war sie Teil der BTN-Familie. Von 2011-2015 verkörperte sie die Rolle Meike, mit der sie zwischenzeitlich auch bei Köln 50667 zu sehen war. In der Domstadt lernte sie bei den Dreharbeiten ihren jetzigen Partner Zico Banach kennen. Als Paar traten die beiden 2023 bei Das Sommerhaus der Stars an und belegten den sechsten Platz.

Martin Wernicke

Martin Wernicke kennen wohl die meisten als Basti Heuer von Berlin – Tag & Nacht. Nach 13 Jahren gab der Darsteller erst in diesem Jahr sein Serien-Aus bekannt. 2022 war Wernicke bei Kampf der Realitystars und flog als elfter Kandidat aus der Show.

Jan Leyk

Jan Leyk hatte bei Berlin – Tag & Nacht zwar nur einen kurzen Auftritt, trotzdem dürften ihn viele mit seiner Rolle Carlos in Erinnerung behalten haben. Leyk war 2022 zusammen mit Martin Wernicke bei Kampf der Realitystars und musste eine Folge früher als sein BTN-Kollege die Koffer packen. 2013 war Jan Leyk bereits in der ersten Staffel von Promi Big Brother dabei und belegte Platz 9.

Jéssica Sulikowski

Vier Jahre lang verkörperte Jéssica Sulikowski bei Berlin – Tag & Nacht die Bösewichtin Olivia bis sie im vergangenen Jahr aus der Serie ausstieg. Im selben Jahr zog sie als Nachzüglerin bei Kampf der Realitystars in die Sala. Dort musste sie allerdings nach nur einer Folge wieder ihre Koffer packen.

Matthias Höhn

Matze Höhn galt in seiner Rolle Pascal als absoluter Berlin – Tag & Nacht-Fanliebling. Nach seinem Serien-Aus 2019 ließ er sich mit Ex-Freundin und BTN-Kollegin Jenefer Riili 2023 bei Prominent getrennt blicken. In diesem Jahr zog er in den Promi Big Brother -Container und belegte Platz 3.

Jenefer Riili

Bis 2019 spielte Jenefer Riili Alessia bei Berlin – Tag & Nacht. Rund zwei Jahre später wagte sie sich ins Reality-TV und nahm bei Kampf der Realitystars teil. Mit ihrem Ex-Partner Matze Höhn war sie im vergangenen Jahr bei Prominent getrennt. Die beiden flogen als erstes Paar aus der Show.

Patrick Fabian

Von 2017 bis 2022 spielte Patrick Fabian Stripper André bei Berlin – Tag & Nacht. Tatsächlich startete Patrick Fabian seine Karriere vor seinem Soap-Durchbruch. 2015 nahm er an Staffel 12 von DSDS teil und kam bis in den Recall. 2012 versuchte er sein Glück sogar bei Popstars. Mit der Musikkarriere wollte es scheinbar nicht ganz gelingen, deswegen widmete sich der Muskelmann 2024 seinem Datingleben. So nahm er an der Datingshow Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See teil. Eine Partnerin fand er dort nicht. Einen weiteren Versuch startete er gerade bei Love Island VIP. Patrick Fabian gewann die erste Staffel der Show mit seinem Couple Chiara Froehlich.