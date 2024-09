Berlin – Tag & Nacht feiert 13. Geburtstag: Diese 13 Rollen haben die Serie geprägt

Großes Jubiläum von Berlin – Tag & Nacht: Die Show wird 13 Jahre alt. Wir zeigen euch 13 Serienrollen, die die Sendung nachhaltig geprägt haben.

Happy Birthday, Berlin – Tag & Nacht! Auf 13 Jahre Seriengeschichte kann BTN bereits zurückblicken. Im September 2011 flimmerte die erste Folge der beliebten Vorabendserie über die deutschen Fernsehbildschirme. Wer konnte ahnen, dass daraus so ein großer Erfolg wird. Wir blicken auf 13 Jahre zurück und zeigen euch die Rollen, die nachhaltig zum Erfolg der Serie beigetragen haben.

Berlin – Tag & Nacht: Diese Rollen haben die Serie geformt

Joe Möller (Lutz Schweigel)

Joe Möller gilt als das BTN-Urgestein schlechthin. Seit Folge eins wird die Rolle von Lutz Schweigel gemimt und ist für alle im Berlin – Tag & Nacht-Universum der Fels in der Brandung. Nicht umsonst wird er von allen nur „Papa Joe“ genannt. Joe hat für jeden ein offenes Ohr, behält immer den Überblick und stellt seine Bedürfnisse hinten an. Aber auch der Rocker hat schon viele Schicksalsschläge hinter sich, die ihn und seine Einstellung geprägt haben.



Basti Heuer (Martin Wernicke)

Basti war fast 13 Jahre Teil der BTN-Familie. Der positive Lehrer war vor allem für seine quirlige und unbeholfene Art bekannt. Mit skurrilen Aktionen brachte er seine Freunde oft um den Verstand. Auch sein wechselndes Liebesleben bot immer Stoff für Tratsch. Zuletzt ging Basti seinem Traumjob als Lehrer nach und wurde sogar zum Direktor seiner Schule befördert. Doch leider wurde Basti krank und musste wegen seiner Paranoia in Behandlung. Zuletzt verließ er Berlin sogar, um auf La Gomera bei seinen Eltern wieder Fuß zu fassen.



Milla Brandt (Liza Waschke)

Es gibt wohl kaum eine Rolle, die mehr durchmachen musste als Milla. Mit ihrer direkten und ungefilterten Art kommt sie nicht mit jedem gut klar. Doch für ihre Familie tut sie alles. Seit sie ihre Tochter Amelie an ihrer Seite hat, blüht sie in ihrer neuen Mutterrolle vollkommen auf und legt einen kompletten Wandel hin. Als Stalkerin von Basti wurde sie zu einem GoGo im Matrix, das sie irgendwann selbst übernahm. Mittlerweile hat sie auch in Sachen Liebe ihr Glück gefunden und ist mit Mike Riedel (Filip Nikolic) verheiratet.



Karsten „Krätze“ Retze (Marcel Neue)

Krätze ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Mit seiner chaotischen Art lebt er in den Tag hinein und denkt über Konsequenzen erst später nach. Doch Krätze hat vor allem eine loyale Seite und ist immer für seine Freunde und Familie da. Er musste schon viele Schicksalsschläge erleiden, wurde dabei aber immer wieder von seiner Hausboot-Familie aufgefangen.



Florian „Schmidti“ Schmidt (Alexander Freund)

Was wäre Krätze ohne Schmidti? Die beiden gibt es wirklich nur im Doppelpack. Schmidti kommt zwar aus einem wohlhabenden Elternhaus, doch er will vor allem finanziell auf eigenen Beinen stehen und hat mit seinen Eltern kaum Kontakt. Deswegen versucht er sich immer wieder in neuen Jobs aus. Ob als Taxifahrer und mit einem Food-Truck gemeinsam mit Krätze. Schmidti hat gerne seinen Spaß und ist sich aber auch seiner Pflichten bewusst. Schmidti hat seine Berufung gefunden und ist Besitzer der beliebten Kneipe KräSch.



Hanna Fischer (Anne Wünsche)

Hanna ist die Tochter von Joe und sorgte mit ihrem jugendlichen Leichtsinn bei ihrem Vater immer wieder für Kopfschmerzen. Lange bandelte sie mit Krätze an, die beiden waren sogar verlobt. Doch aus dem Paar sollte nichts werden. Mittlerweile ist sie die Frau von Rubén und lebt mit ihm und ihrer Tochter Joanna in Spanien.



Kim Terenzi (Nathalie Bleicher-Woth)

Kim mischte Berlin ordentlich auf und ließ nichts anbrennen. Nicht zuletzt, als sie Mike der Vergewaltigung bezichtigte, weil er ihre Liebe nicht erwiderte. Am Ende wurden die beiden aber trotzdem ein Paar, doch so betrog ihn mit seinem Sohn Connor. Darauf folgten eine Schwangerschaft und eine Abtreibung. Danach hatte Kim genug und fing auf Mallorca bei ihrem berühmten Vater Marc Terenzi ein neues Leben an.



Ole Peters (Falko Ochsenknecht)

Oles größter Traum war immer als Ole ohne Kohle auf Mallorca Fuß zu fassen und dafür nahm er auch alles in Kauf. Mit seiner übermotivierten und lauten Art ging er seinen Freunden und Mitbewohnern oft auf die Nerven. Dennoch war er da, wenn ihn jemand brauchte.



Erst in diesem Jahr verstarb Falko Ochsenknecht im Alter von gerade einmal 39 Jahren.

Fabrizio (Alfio De Beneditctis)

Fabrizio machte an der Seite von Joe und Ole Berlin unsicher. Mit seiner offenen und lustigen Art zauberte der Italiener jedem ein Lächeln aufs Gesicht. Mit seiner großen Liebe JJ verließ er die Hauptstadt irgendwann.



Im Dezember 2023 machte dann die traurige Nachricht über den Tod des Fabrizio-Darstellers die Runde.

Paula Habicht (Laura Maack)

Paula erlebte in Berlin Höhen und Tiefen. Immer an ihrer Seite: Ihre Freunde Rick und Peggy. Nach zwei missglückten Hochzeiten mit Basti und Joe blieb ihr das Liebesglück in der Hauptstadt vorerst verwehrt. Als Paula plötzlich zur Pflegemutter von Noah, Sina und Marie wird, ändert sich ihr Leben schlagartig. Um Marie ein besseres Leben zu ermöglichen, zieht sie mit ihr kurzerhand nach Brandenburg und verlässt Berlin.



Richard „Rick“ Meining (Manuel Denninger)

Rick unterhält seine Freunde vor allem mit seinem Liebesleben. Als der Nageldesigner kurze Zeit wegen der Liebe nach Freiburg gezogen war, brach für viele eine Welt zusammen. Die Beziehung ging in die Brüche und Rick zieht zurück nach Berlin. Hier ist er jetzt erfolgreicher Inhaber der Schnitte und lebt sein Leben mit seinem Partner Nuri.



Peggy Möller (Katrin Hamann)

Peggy ist seit Folge 4 in der Hauptstadt-Serie dabei. Die Friseurin erlitt schon etliche Schicksalsschläge. So verlor sie ihr ungeborenes Baby bei einem Brand, erlitt bei dem Unfall selbst schwere Verbrennungen, sodass sie Berlin den Rücken kehrte. Seit wenigen Jahren ist sie zurück und fand mit Joe endlich wieder zusammen. Doch das Glück der beiden wurde vor allem von Theo (Ranndy Frahm) überschattet, der dem Paar erneut an den Kragen wollte. In einem großen Showdown erschoss Peggy Theo in Notwehr.



Piet Berger (Frank Winter)

Piet war lange der Gegenspieler von Fabrizio, denn die beiden hatten Interesse an der gleichen Frau. Auch mit den anderen Männern gerät Piet immer wieder aneinander, denn seine Frauengeschichten sprechen für sich. Piet hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und lässt sich von niemandem etwas sagen. Piet ist immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht und kommt immer wieder mit dubiosen Geschäften an Geld. Doch wenn es hart auf hart kommt, kann auch ein Piet Berger Herz zeigen und hilft im Notfall aus.