Halb so teuer wie die Konkurrenz von JBL und Co.: Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon gerade unschlagbar günstig

Die letzten warmen Tage genießen – das funktioniert am besten mit der passenden musikalischen Untermalung. Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen outdoor-tauglichen Partylautsprecher, der gerade mal halb so viel wie die Konkurrenz kostet und trotzdem richtig Power hat.

Bluetooth-Boxen sind nicht mehr wegzudenken, sei es für den Tag im Park oder am See, das Entspannen auf dem Balkon oder die Grillparty im Garten. Allerdings kosten Modelle etablierter Marken mit ordentlich Leistung jenseits der 200 Euro. Wenn ihr auch kleine Partys zu beschallen oder im Parkt gegen zig andere Boxen zu bestehen wollt, müsst ihr also tief in die Tasche greifen, oder euch folgenden Deal ansehen:

Den 70 Watt starken W-King D10 Bluetooth-Lautsprecher bekommt ihr derzeit für nur 106 Euro und spart damit 20 Prozent bei Amazon. Zum Vergleich: Ein JBL Lautsprecher mit nur 30W kostet ca. 140 Euro.

Das Angebot gilt nur für kurze Zeit, allerdings wissen wir nicht, wie lange. Für Prime-Kund:innen gibt es wie gewohnt kostenlosen Versand.

W-King D10 Bluetooth-Box: Erstaunlich viel Leistung und gute Ausstattung

Mit seinen 70W RMS und 90W Spitzen schafft der tragbare Lautsprecher einen druckvollen Sound. Für noch mehr Lautstärke könnt ihr zwei Lautsprecher per Super-Stereo-Paarung einfach per Bluetooth zusammenschalten. Damit lassen sich dann schon kleinere Events oder Partys beschallen. Für zusätzliche Stimmung sorgt die eingebaute RGB-Beleuchtung, die eine 7-farbige Lichtshow passend zu den Beats der Musik abspielt.

Besonders praktisch: Der Akku hält laut Herstellerangaben ganze 42 Stunden – allerdings bei niedrigster Lautstärke. Doch selbst bei hohen Lautstärken hält die Batterie laut Erfahrung der Kund:innen etwa 10 Stunden durch. So müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euch mitten in der Natur plötzlich der Saft ausgeht. Apropos Amazon-Bewertungen: Die sind mit 4,5 auf 5 Sternen bei über 3.000 Rezensionen überaus positiv. Neben dem starken Akku und der kräftigen Lautstärke wird vor allem die Preis-Leistung positiv hervorgehoben.



Der W-King D10 ist außerdem aufgrund seiner robusten Bauweise stoßfest und nach IPX6-Zertifizierung wasserdicht. IP6X bedeutet, dass der Lautsprecher "gegen starkes Strahlwasser und vorübergehende Überflutung" geschützt ist. Einige Minuten im Regen sollten also kein Problem sein, in den Pool schmeißen würden wir den Lautsprecher aber nicht.

Alternative von Anker soundcore

Auch Anker hat mit Audiosparte soundcore ein paar heiße Eisen im Feuer. Den kräftigsten Bluetooth-Lautsprecher aus dem Portfolio der Chinesen, den Anker soundcore Motion ist mit 80W sogar noch ein Stück lauter als der W-King-Lautsprecher und gerade bei Amazon um 28 Prozent reduziert.

Warum solltet ihr euch für den etwas teureren Anker-Lautsprecher entscheiden? Ihr bekommt neben den zusätzlichen 10W Leistung, einen noch stärkeren Akku und eine IP67-Zertifizierung, die ihn tatsächlich vor zeitweiligem Untertauchen (max. 30 Min) schützt. In den Pool schmeißen würden wir auch die Anker-Box nicht.

