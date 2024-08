Halle Berry hat sich bei Dreharbeiten über 10 Knochen gebrochen und stellt damit sogar The Union-Co-Star Mark Wahlberg in den Schatten

Die zwei The Union-Stars Halle Berry und Mark Wahlberg blicken auf eine Reihe gefährlicher Action-Drehs zurück, bei denen sie nicht immer unversehrt blieben.

Halle Berry und Mark Wahlberg fühlen sich beide im Actionkino zu Hause, was sie aktuell auf Netflix in der Action-Komödie The Union gemeinsam unter beweis stellen. Das Genre bringt allerdings auch immer wieder gefährliche Dreharbeiten mit sich. In einem Interview sprachen die beiden Stars nun über ihre waghalsigsten Projekte ‒ und die Verletzungen, die sie sich dabei zuzogen.

"War dreimal ohnmächtig": The Union-Star Halle Berry gibt für ihre Action-Rollen alles

So erklärte Halle Berry im Interview mit Netflix, dass sie sich im Laufe ihrer Karriere mindestens zehn Knochen gebrochen habe und "dreimal ohnmächtig" gewesen sei:

Ein gebrochener Arm und dann habe mir zwei Mal die Rippen gebrochen: das eine Mal zwei gebrochene Rippen, das andere Mal drei. Dann noch ein gebrochenes Steißbein, zwei Zehen und mein Mittlefinger.

Co-Star Mark Wahlberg kann ebenfalls auf eine beachtlich schlimme Liste an Drehverletzungen zurückblicken ‒ wenn auch auf weniger als Halle Berry. So erklärte er im Interview:

Ein gezerrter Minsikus, eine Schultereckgelenksverrenkung und ein paar Mal ein angekratztes Ego.

Doch seht selbst:

Für welche waghalsigen Action-Momente sich Halle Berry und Mark Wahlberg für The Union hergeben mussten, könnt ihr aktuell auf Netflix sehen. Der Film streamt seit dem 16. August 2024 im Abo.

Und darum geht's: In The Union schlüpft Halle Berry in die Rolle einer Geheimagentin der sogenannten "Union", die ihren Ex-Freund aus der Highschool (Wahlberg) ausfindig macht und für eine Mission nach London verschleppt. Denn eine Liste mit den Identitäten wichtiger US-Spione wurde gestohlen und nur ein völlig Unbeteiligter kann ihnen helfen, sie zurückzugewinnen.

