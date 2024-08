Blake Lively hat eine Marvel-Ikone nach Rückkehr in Deadpool & Wolverine gefragt, aber Ryan Reynolds hat es verbockt

Trotz des Cameo-Fests in Deadpool & Wolverine hat es ein Marvel-Star nicht in den Film geschafft. Ryan Reynolds habe sie schlicht und ergreifend nicht gefragt.

Deadpool & Wolverine ist der Sommer-Blockbuster des Jahres und hat an den Kinokassen bereits einen Meilenstein nach dem nächsten erreicht. Grund dafür ist nicht nur die absurd-fulminante Action, sondern auch ein Cameo-Spektakel, das über 26 Jahre Marvel-Geschichte vereint.

Auch wenn sich darin Stars wie Wesley Snipes und Jennifer Garner die Klinke in die Hand geben, hat es ein großer Marvel-Star nicht in den Film geschafft: Halle Berry, die in den X-Men-Filmen die Mutantin Ororo Munroe alias Storm verkörperte. Und das, obwohl Berry sogar mit Blake Lively über eine Rückkehr sprach.

Blake Lively fragte Halle Berry, ob sie in Deadpool & Wolverine zurückkehren würde

Wie Halle Berry in einem Interview mit Comic Book erklärte, habe sie Ryan Reynolds' Ehefrau und Lady Deadpool-Darstellerin Blake Lively bei einer Modenschau getroffen, wo sie von der Schauspielerin nach einer Rückkehr in Deadpool & Wolverine gefragt wurde:

Blake hat mich gefragt, als wir uns zufällig bei der Marc Jacobs Modenschau getroffen haben. Sie meinte, 'Würdest du als Storm im Film meines Mannes zurückkehren?' Und ich meinte, 'Ja, wenn er mich fragt.'

Allerdings erklärte Halle Berry, dass die Frage niemals von Hauptdarsteller und Produzent Ryan Reynolds persönlich kam: "Doch er hat mich nie gefragt."

20th Century Fox/Disney Halle Berry als Storm

Halle Berry in Netflix' Action-Komödie The Union sehen

Auch wenn es als Storm nicht für Halle Berry in Deadpool & Wolverine geklappt hat, könnt ihr die Schauspielerin schon bald wieder auf der kleinen Leinwand sehen. In der Action-Komödie The Union ist Halle Berry ab dem 16. August 2024 an der Seite von Mark Wahlberg auf Netflix zu sehen.