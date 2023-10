Harry Potter 7 gefährdet mit seiner traurigsten Szene bis heute die Natur, obwohl die Fans es nur gut meinen

Der 1. Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes besitzt eine traurige Szene, die Fans seit Jahren zu Ehren-Bezeugungen animiert. Doch diese 'guten Taten' wurden zuletzt zunehmend zu einem Problem.

Die Harry Potter-Filme haben eine enorm große Fan-Gemeinde. Die Fantasy-Liebe für die Geschichte des Zauberlehrlings geht so weit, dass die Potterheads gern auch selbst zu den bekannten Drehorten reisen. Doch an einem Schauplatz von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 ist das mittlerweile zu einem echten Umwelt-Problem geworden.

Harry Potter 7 lässt Dobby-Fans seit Jahren zu Umwelt-Sündern werden

Achtung, es folgen Spoiler zu Harry Potter 7.1: Auch 13 Jahre nach dem Kinostart von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 geht den Fans vor allem eine Szene zu Herzen: Als Dobby Harry und Co. aus dem Herrenhaus der Malfoys befreit hat, bekommt der Hauself einen Dolch ab und stirbt in Harrys Armen. Der Ort von Dobbys trauriger Todesszene ist ein Strand. Gedreht wurde die Szene am Freshwater West Beach in Pembrokeshire, Wales.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sogar ein Denkmal zu Ehren von Dobby wurde an diesem Harry Potter 7-Drehort errichtet. Hierher pilgern Fans, um des fiktiven verstorbenen Hauselfs zu gedenken, der in Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit einer von Harrys Socken die Freiheit aus der Malfoy-Knechtschaft erlangte und dem in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 an ebenjenem Strand ein Grabstein errichtet wurde.

Das Problem an den Strandbesuchen der Harry Potter-Fans ist nur: Sie lassen laut der New York Times auch viel Müll da. Und zwar nicht irgendwelchen Abfall, sondern vor allem Socken. Die Geste ist klar: Dem freien Hauself Dobby wird auch im Tod mit dem Kleidungsstück seiner Befreiung Respekt gezollt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die dagelassenen Gegenstände "könnten in die Meeresumwelt und Nahrungskette gelangen und Wildtiere gefährden". Deshalb durfte das Harry Potter-Denkmal als Gedenkstätte zwar vorerst bleiben, von Naturschützern wurde aber die Bitte ausgesprochen, die gut gemeinte Socken-Geste zu unterlassen und sich mit Fotos zu begnügen. Wie wirksam dieser Aufruf bisher war, ist leider nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch Dobbys Tod und den besagten Strand in Harry Potter 7.1 nochmal ansehen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob angesichts solcher zu weit gehender Fan-Liebe wohl der aus Harry Potter 6 gestrichene Premierminister ein Machtwort hätte sprechen sollen?



Im Stream könnt ihr Harry Potter 7.1 abseits von TV-Ausstrahlungen aktuell nur leihen oder kaufen *.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Durch sie werden Fans neue Drehorte zum Besuchen erhalten, doch auf das Remake reagieren die Anhänger:innen gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?