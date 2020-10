Harry Potter-Box mit massig Extras jetzt günstiger beim Prime Day

Der Prime Day bei Amazon verschafft Harry Potter-Fans die Chance, sich alle Filme in einer Box zum Schnäppchen-Angebot nach Hause zu holen. Mit diesem Kauf wird das Wohnzimmer zum Hogwarts-Gemeinschaftsraum.

Der Amazon Prime Day ist ein Segen für Harry Potter-Fans. Denn der berühmte Zauberschüler macht es seinen Zuschauern nicht unbedingt leicht: Die acht Filme sind in keiner Streaming-Flatrate enthalten und die Fernsehausstrahlungen finden auch nie dann statt, wenn ich meine Dosis Hogwarts gerade dringend notwendig habe.

Schnäppchen sichern: Hier geht es zum Prime Day *

Als vorbildlicher Gryffindor habe ich natürlich die Harry Potter-DVDs seit ihrer Veröffentlichung längst zu Hause. Aber nach jahrelangem Rewatch sind die Scheiben mittlerweile leider reichlich zerkratzt und dass Ron immer beim Schnecken-Spucken kurz stockt, trübt das Filmerlebnis dann doch etwas. Das gestochen scharfe Bild der Blu-ray oder 4K dürfte als Heimkino-Update dafür sorgen, mich direkt nach Hogwarts zu apparieren.

Beim Prime Day kaufen Harry Potter-Fans ein Vorweihnachtsgeschenk

Insbesondere bei der Blu-ray- und der 4K-Version von Harry Potter finden sich außerdem tonnenweise magische Extras und Bonusmaterial, das DVD-Gucker noch nie gesehen haben. Der Prime Day verschafft mir also einen noch tieferen Einblick in die Dreharbeiten, gelöschte Szenen und das Älterwerden der Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.

© Warner Harry Potter freut sich über den Prime Day

Hier findet ihr die Harry Potter-Angebote zum Amazon Prime Day:



Bei der Blu-ray-Box spart ihr mehr als 10 Euro ein, wenn ihr sie heute kauft. Bei den DVDs sind es mehr als 6 Euro. Die 4K-Steelbooks haben es preislich zwar noch in sich, aber dafür sind sie auch so schick, dass sie eigentlich in einen (bewegten) Bilderrahmen an die Wand gehören.

Ob ich die Harry Potter Box nun nur für mich selbst hole oder auch noch für meinen jungen Cousin kaufe, der seit Jahren jammert, dass es die Filme nicht mehr einzeln zu kaufen gibt: Es ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten. Last-Minute-Einkäufe in Hogsmeade, lebt wohl! Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht beim vergünstigten Hogwarts-3D-Puzzle * hängenbleibe. Accio Freude!



© Warner Verfrühte Harry Potter-Weihnachtsgeschenke

Enthalten in der Harry Potter-Box sind natürlich alle 8 Filme:

1. Harry Potter und der Stein der Weisen

2. Harry Potter und die Kammer des Schreckens

3. Harry Potter und der Gefangene von Askaban

4. Harry Potter und der Feuerkelch

5. Harry Potter und der Orden des Phönix

6. Harry Potter und der Halbblutprinz

7. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1

8. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2

Wer dann den heutigen Tag der Vergünstigungen noch nutzt, um sein Heimkino so richtig aufzupimpen, der kann sich schon jetzt auf ein magisches Erlebnis freuen.

Wichtig ist, bevor es losgeht: Ihr könnt nur "teilnehmen" am Prime Day, wenn ihr ein aktives Amazon Prime-Abo habt. Solltet ihr noch nicht über ein solches verfügen und wollt trotzdem mitshoppen, könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Probe-Abo abschließen *. Der Testzeitraum dauert 30 Tage. Wenn ihr noch studiert, könnt ihr Amazon 6 Monate testen *.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.