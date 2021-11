Harry Potter heute im TV: Emma Watson schockte mit dieser Szene das ganze Film-Set

Heute läuft einer der besten Harry Potter-Filme im TV. Hermine Darstellerin Emma Watson sorgte hier für einen (wichtigen) Schockmoment während des Drehs.

Der vorletzte Harry Potter-Film ist einer der unterschätzteren der Reihe. Eher als Vorbereitung für das spektakuläre Finale in Hogwarts gedacht, erschafft Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 eine düstere, apokalyptische Stimmung. Heute läuft Harry Potter 7.1 um 20.15 Uhr bei Sat. 1, nächste Woche folgt zur selben Zeit der letzte Teil.

Harry Potter 7.1 vereint einige der einprägsamsten Szenen der Reihe und an fast allen ist Hermine-Darstellerin Emma Watson beteiligt: Das Intro, in dem Hermine das Gedächtnis ihrer Eltern löscht, der unerwartet intime Tanz im Zelt mit Harry – und die Folter-Szene im Haus der Malfoys.

Wie Emma Watson in Harry Potter 7.1 alle Anwesenden schockte

Leichte Spoiler zu Harry Potter 7.1: Der Landsitz der Malfoy-Familie dient in den späteren Teilen als Sammelpunkt für die Todesser um Lord Voldemort. Dorthin werden der (getarnte) Harry und seine Freunde verschleppt. Es kommt zur Konfrontation von Hermine mit der sadistischen Bellatrix Lestrange, einer der ergebensten Anhängerinnen Voldemorts.

In einem Interview mit Liveabout erklärte Watson vor zwei Jahren, wie die Folter-Szene mit Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) gedreht wurde und wie sie auf die Anwesenden wirkte. In der Szene ritzt Bellatrix Hermine das Wort "Mudblood (Schlammblut)" in den Unterarm.

Es war ziemlich fürchterlich. Ich glaube selbst Helena hat danach zu mir gesagt, 'Das habe ich wirklich nicht gerne gemacht. Wirklich nicht.'

Mehr zu Harry Potter 7.1: Die Nacktszene trat einen Skandal los

Die Schlammblut-Szene habe so nicht im Drehbuch gestanden. Die beiden Schauspielerinnen entwickelten im persönlichen Gespräch eine "kraftvollere" Methode, Hermine zu quälen als einen einfachen Fluch. Es sollte etwas sein, das das Publikum sehen kann. So wurde in 40 Minuten Bellatrix' Handschrift entworfen.

Und dann kam die Szene, die die Crew bis in Mark erschütterte:

Ich machte eine Aufnahme und [Regisseur] David Yates ließ die Kamera für zwei Minuten laufen und ließ mich einfach schreien. [....] Ich denke, es war ziemlich verstörend für die Crew, was mich gefreut hat, denn offenbar hatte ich meine Aufgabe gut erledigt. Es war kein lustiger Tag.

Die Szene erfüllt definitiv ihren Zweck. Letztlich reagierte die Crew exakt so, wie auch die Figuren im Film auf die Schreie reagieren sollen, die durch die Gänge bis hinunter in das Verlies hallen, in dem Harry und Ron gefangen sind. Die Schreie alarmieren die Freunde und treten den Widerstand los.

