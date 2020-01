Harry Potter und das verwunschene Kind: Seht den deutschen Draco im neuen Video

"I'd be lost without my blogger." Ich blogge zwar nicht für Sherlock, aber immer gerne für euch ;)

Harry Potter und das verwunschene Kind erzählt als Bühnenstück die Geschichte von Harrys Familie weiter. Jetzt haben die Proben für die deutsche Version begonnen.

International ist Harry Potter und das verwunschene Kind wie die Potter-Filme längst ein erfolgreiches Phänomen. Bislang mussten deutsche Fans mindestens bis nach London reisen, um sich das magische Theaterstück anzusehen. Doch das Warten hat ein Ende: Ab Februar wird die Potter-Geschichte auch in Hamburg aufgeführt. Nachdem vor kurzem die Darsteller bekanntgegeben wurden, haben inzwischen auch die Proben begonnen.



Ein magischer Blick hinter die Kulissen der Harry Potter-Proben

Sowohl auf dem offiziellen YouTube- als auch auf dem Instagram-Kanal des Bühnenstücks wurde nun bekanntgegeben, dass die Proben endlich in vollem Gange sind. Auch hinter den Kulissen wird auf Hochtouren gearbeitet. Die Bühne des Hamburger Mehr! Theaters verwandelt sich langsam in die vertraute, verspielte Zaubererwelt. In einem YouTube-Video wird Fans ein kleiner, vielversprechender Blick auf und hinter die Kulissen gewährt:



Auch die Darsteller wie etwa Alen Hodzovic, der den erwachsenen Draco Malfoy verkörpert, können sich dem Zauber des neu gestalteten Theaters nicht entziehen. Auf Instagram gibt es weitere Momentaufnahmen vom Umbau der Bühne und den architektonischen Leistungen im Bühnenbild:



Harry Potter und das verwunschene Kind: Wann geht's los?

Hamburg ist neben London die einzige europäische Stadt, in der Harry Potter und das verwunschene Kind aufgeführt wird. Die Erweiterung aufs europäische Festland dauerte eine ganze Weile, doch am 5. Februar beginnen die Voraufführungen im Mehr! Theater. Die offizielle Deutschlandpremiere findet dann am 15. März statt.



Worum geht es in Harry Potter und das verwunschene Kind?



Die Handlung der Bühnenfortsetzung der Harry Potter-Romane dreht sich unter anderem um Harrys Sohn Albus Severus Potter. Dieser hat keinen leichten Start in Hogwarts, denn er landet als Potter ausgerechnet in Slytherin, ist nicht der talentierteste Zauberer und steht stets im Schatten seines Vaters.



Umso unerwarteter kommt es, dass er und Draco Malfoys Sohn Scorpio zu guten Freunden werden. Die Freundschaft und der Mut der beiden wird herausgefordert, als Albus eine folgenschwere Entscheidung bezüglich eines verstorbenen Charakters aus den Potter-Geschichten, eines unbekannten Mädchens und eines Zeitumkehrers trifft.



