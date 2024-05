Heimkino-Hammer: 2 Sci-Fi-Meisterwerke von Christopher Nolan in limitierten Collector's Editions sichern – bevor sie vergriffen sind

Sie gehören zu den besten Filmen der 2010er Jahre: Inception und Interstellar brachten kluges Science-Fiction-Kino auf ein neues Level. Beide kommen jetzt in neuen limitierten Steelbooks zurück ins Heimkino.

Nicht nur ich würde Christopher Nolans Mindfuck-Thriller Inception und die epische Zukunftsvision Interstellar ohne mit der Wimper zu zucken als Meisterwerke bezeichnen. Mit 8,2 bzw. 8,3 von 10 Punkten stehen die beiden Blockbuster auch in der Moviepilot-Community hoch im Kurs.

Fehlen euch die Nolan-Hits noch im Heimkino-Regal, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, eure Sammlung zu vervollständigen. Denn sowohl Inception als auch Interstellar erscheinen in einer neuen 4K-Collector's Edition als Steelbook. Somit genießt ihr sie nicht nur in bester 4K-Qualität, sondern bekommt Schmuckstücke fürs Zuhause.

Beide Filme können ab sofort vorbestellt werden, allerdings gibt es noch kein festes VÖ-Datum – spekuliert wird aber das 3. Quartal 2024. Lasst euch nicht von Amazons vorläufigem Lieferdatum täuschen, denn das dient nur als Platzhalter. Falsch machen könnt ihr aber mit der Vorbestellung nichts: Amazon gewährt wie immer eine Preisgarantie auf Vorbesteller-Artikel und wenn ihr es euch anders überlegt, könnt ihr immer noch stornieren.

Großes Interesse an neuen Collector's Editions

Dass die neuen Steelbooks bei Fans auf fruchtbaren Boden stoßen, ist zwar kein Wunder, das große Interesse ist aber schon mehr als deutlich. Beide Steelbooks wurden in kurzer Zeit bereits mehrere Hundert Mal bestellt. Wollt ihr sie euch nicht entgehen lassen, ist eine Vorbestellung durchaus sinnvoll.

Was bieten die neuen Collector's Editions?

Nolan-Geheimtipp im limitierten Mediabook neu im Heimkino

Enthalten sind eine 4K-Ultra-HD-Disc und zwei Blu-rays, ihr könnt die Filme also in 4K und in HD anschauen, uncut in der Kinofassung. Die zweite Blu-ray-Disc enthält in beiden Fällen umfangreiches Bonusmaterial. Dazu gibt es laut Berichten Sammelkarten und Poster.

Eines der am wenigsten bekannten Werke des Meisterregisseurs könnt ihr euch jetzt im streng limitierten Mediabook sichern, inklusive Booklet und einem Essay eines Filmwissenschaftlers.

Nolen produzierte und drehte Following für schlappe 6.000 US-Dollar, nahm ein Vielfaches davon ein und ebnete sich damit seine Karriere als erfolgreicher Regisseur. Wie von Nolan gewohnt, findet man auch in seinem Erstlingswerk komplexe Handlungsstrukturen und Wendungen.

