Heiß erwartetes Finale bei Netflix: To All the Boys 3-Trailer bringt schwere Entscheidung

To All the Boys: Always and Forever heißt der Abschlussfilm, der schon in einem Monat Netflix' großen RomCom-Hits zu Ende bringen wird.

Kurz vorm Valentinstag, am 12. Februar 2021, geht bei Netflix mit To All the Boys: Always and Forever eine große Trilogie zu Ende. Der vom Streaming-Dienst nun veröffentlichte Trailer stellt die Frage, ob das auch das Ende der Beziehung von Lara Jean und Peter sein wird.

Die erfolgreiche Teenie-Trilogie To All the Boys endet bei Netflix

To All the Boys I've Loved Before entwickelte sich 2018 zu einem echten Überraschungs-Hit, der bei Netflix zusammen mit The Kissing Booth eine neue Ära von Netflix-Teenie-Romantikkomödien einläutete.



Nachdem der kürzliche Netflix-Mega-Trailer zu kommenden Filmen uns schon schon einen ersten kurzen Blick auf das hoffentlich romantische Finale der To All the Boys-Filme gewährte, hat der Streamingdienst nun auch einen langen Trailer veröffentlicht:

To All The Boys 3: Always and Forever - Offizieller Trailer (deutsche UT) HD

Nachdem Lara Jean (Lana Condor) und Peter (Noah Centineo) in Teil 1 eine Beziehung vorgetäuscht hatten, nur um sich dann wirklich zu verlieben, wurde das frisch gebackene Paar in To All the Boys: P.S. I Still Love You kurzzeitig durch einen dritten Herzensanwärter auf die Probe gestellt.

In Netflix' To All the Boys: Always and Forever endet nun die Schulzeit für die zwei Turteltauben. Das wirft die große Frage auf, was als nächstes passiert. Sie sehen sich einer Fernbeziehung nicht gewachsen und haben sich deshalb bei der gleichen Uni, Stanford, beworben.

© Netflix To All the Boys: Always and Forever - Lara Jean und ihre Schwestern

Doch wie der To All the Boys 3-Trailer bereits verrät, erhält Lara Jean eine Absage. Lässt sich das noch ändern? Muss sie sich zwischen Liebe oder College entscheiden? Und ist eine Trennung nun unvermeidlich? Eine schwere Entscheidung steht bevor.



Wer die To All the Boys-Bücher * von Jenny Han gelesen hat, weiß natürlich längst, wie es ausgeht und muss nicht bis zum 12. Februar warten.

Podcast über Netflix und die beste Teenie-Unterhaltung

Andrea, Matthias und Max diskutieren in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Fiebert ihr dem Trilogie-Abschluss von To All the Boys bei Netflix entgegen?