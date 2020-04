To All the Boys und Co. bei Netflix - Alle Teenie-Rom-Coms und Liebeskomödien

Nicht erst seit To All the Boys hat Netflix das Genre der Romantischen Komödie für sich entdeckt. In unserer Liste findet ihr alle Filme, die der VOD-Anbieter bisher als romantische Eigenproduktionen hervorgebracht hat.

Die Anzahl der Romantischen Komödien ist in den letzten Jahren im Kino stark zurück gegangen. Netflix hat diese Genre-Lücke der fehlenden Liebesfilme jedoch entdeckt und vor allem im letzten Jahr für sich erobert.

Der Netflix-Erfolg von Filmen wie To All the Boys I've Loved Before und Set It Up zeigte, dass die Nachfrage nach romantischer Unterhaltung weiter vorhanden war. Insbesondere die Highschool-Romanzen müssen sich im Ranking der besten Teenie-Komödien nicht verstecken.

Der Netflix-Boom der Romantischen Komödien verhalf Darstellern wie Noah Centineo zu Star-Ruhm. Die vorsichtige Hoffnung auf mehr Rom Coms bestätigte sich: Mittlerweile findet sich eine stattliche Anzahl romantischer Komödien im Programm des Streaming-Dienstes.

© Netflix Netflix Teenie-Rom-Com: The Kissing Booth

In unserer Liste haben wir die Netflix Originals zusammengestellt, also nur die Filme, die von Anfang an von dem Streamingdienst produziert wurden. Wundert euch also nicht, wenn Rom Coms wie Isn't It Romantic hier nicht auftauchen, für die Netflix sich "nur" den exklusiven Vertrieb sicherte.

Liebesfilme, die zuerst ins Kino kamen, bevor sie bei Netflix landeten, sucht ihr hier ebenso vergeblich wie Netflix-Liebesdramen à la Unersetzlich und Unsere Seelen bei Nacht. Über die romantisch-komödiantischen Eigenproduktionen erhaltet ihr hier jedoch den Überblick:

Teenie-Romanzen bei Netflix

Noch kommende Teenie-RomComs bei Netflix:

Romantische Komödien für Erwachsene bei Netflix

© Netflix Netflix-Rom-Com Set It Up

Noch kommende Rom Coms bei Netflix:

Wer auf der Suche nach Romantik ist, egal ob als Jugendliche/r oder als Erwachsene/r sollte bei Netflix also auf jeden Fall mit reichlich Auswahl fündig werden.

Welche romantischen Komödien von Netflix hat ihr schon gesehen und welche werdet ihr euch noch anschauen?