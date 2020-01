Netflix versteht Teenie-Serien und Sex Education ist der neuste Beweis

Senior Redakteurin bei Moviepilot. Taucht am liebsten mit Science Fiction Double Features in andere Welten und Zeiten. Mag das Queere, Fantastische, Abseitige und könnte die Finger auch nicht von der Lachsschaumspeise lassen.

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geht es um Netflix' Lieblingsgenre: Teenie-Serien. Wir reden über die 2. Staffel von Sex Education und Chilling Adventures of Sabrina.

Otis und seine Schüler-Sextherapie sind zurück in der 2. Staffel Sex Education bei Netflix. Ebenso gibt es ein Wiedersehen mit den Spellman-Hexen in Chilling Adventures of Sabrina. Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber, warum Netflix so tolle Teenie-Serien macht, warum dort meist die Männer oben ohne sind und wie gut die 2. Staffel von Sex Education ist.

Jetzt reinhören: Sex Education & Chilling Adventures of Sabrina

00:01:14 - Auf ins Streamgestöber: Was haben wir geschaut?

00:07:20 - Warum Netflix gute Teenie-Serien macht

00:19:57 - Sex Education - Staffel 1 & 2 - Achtung, Spoiler!

00:55:03 - Chilling Adventures of Sabrina - Staffel 1, 2 & 3 - spoilerfrei

Bei Netflix' Sex Education ist der Name Programm

Die 1. Staffel von Sex Education ist Netflix zufolge auf Platz 3 der erfolgreichsten Netflix Originals 2019 und die 2. Staffel dürfte dem in nichts nachstehen. Die britische Teenie-Serie ist eine progressive und kunterbunte Geschichte über alle nur erdenklichen Sex-Probleme von Teenagern (und so manchen Erwachsenen).

Die wunderbare Gillian Anderson und Asa Butterfield brillieren als Mutter-Sohn-Gespannt, wobei sie ausgebildete Sextherapeutin ist und der Sohn die Sex-Tipps in der Highschool gegen Geld weitergibt. Zwar haben wir hauseigene Vorwürfe gegen Staffel 2, sie würde zur Seifenoper verkommen, aber das sehen Andrea, Matthias und Max im Podcast anders.

Der 2. Staffel Sex Education gelingen Diversität und Inklusion mühelos. Denn neben der tatsächlichen Sexualkunde und Aufklärung bei sexuellen Orientierungen (Was bedeutet asexuell, bisexuell, pansexuell?) werden uns mehr (queere) Storylines und eine Verhandlung von Männlichkeit geboten, die weit über Otis und Maeve hinausgehen.

Sabrina, Atypical & Co. - Netflix liebt Coming-of-Age-Serien

Von Atypical bis Chilling Adventures of Sabrina, von Tote Mädchen lügen nicht bis The End of the F***ing World, von Elite bis Everything Sucks!: Netflix hat sich seine eigene Teenie- und Coming-of-Age-Sparte geschaffen und wer eine Staffel zu ende bingt, bekommt bereits die nächste passende Serie angezeigt. Und jede davon hat ihre treue Fanbase.

Netflix schafft es, verschiedenen talentierten Showrunnern, Autoren und Produzenten freien Lauf zu lassen und sich in ihre eigene Coming-of-Age -Nische zu setzen. Seit Orange Is the New Black wissen wir, dass progressive, queere und feministische Geschichten bei Netflix ein gutes zuhause haben und genießen sie mal als Highschool-Feelgood-Komödie (Sex Education) und mal als Dark Fantasy-Horror (Sabrina).

Wir haben zudem alle Infos zur möglichen 3. Staffel von Sex Education und 4. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina für euch.

Die Podcast-Stimmen Andrea, Matthias und Max findet ihr auf Twitter unter @andreawoeger, @Wieselmax und @beeeblebrox.



