Mega-Trailer von Netflix sorgt für Schnappatmung: Neue Filme von Leonardo DiCaprio bis Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds sind nicht die einzigen Stars, die 2021 einen großen Netflix-Blockbuster aufwarten. In einem Mega-Trailer stellt der Streaming-Dienst die kommenden Film-Highlights vor.

Netflix präsentiert dieses Jahr jede Woche einen großen Film. Den Anfang hat Pieces of a Woman gemacht. Als Nächstes dürfen wir uns auf Action und Science-Fiction freuen. Dazu kommen Thriller und Dramen, Romcoms und Komödien, Western und natürlich Superheldenfilme. Ein Mega-Trailer enthüllt das gigantische Aufgebot.

Mega-Netflix-Trailer: Sogar Leonardo DiCaprio ist dabei

Zu den größten Highlights gehört Zack Snyders Zombiefilm Army of the Dead sowie der actiongeladene Red Notice mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds in den Hauptrollen. Ganz am Ende gibt es sogar einen kurzen Einblick in Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.

Netflix 2021 Film Preview - Trailer (English) HD

Hier findet ihr eine Liste mit allen großen Netflix-Blockbustern, deren Veröffentlichung für 2021 bereits feststeht.

In der Liste befinden sich nicht nur Filme, die bei Netflix als Original entwickelt wurden. Auch spannende Einkäufe sind zu entdecken, etwa Malcolm & Marie mit Zendaya und John David Washington. The Woman in the Window, ein Überbleibsel der Fox-Ära, sollte ursprünglich ins Kino kommen. Nun startet der Thriller mit Amy Adams auf Netflix.

Auf welchen Netflix-Film freut ihr euch 2021 am meisten?