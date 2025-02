Henry Cavill erfüllt sich Sci-Fi-Traum: Alle Infos zu Amazons Warhammer 40K-Serie inklusive Start und Trailer

Das gigantische Sci-Fi-Universum von Warhammer 40.000 wird bei Amazon zur Streaming-Serie. In Angriff nimmt das Projekt der als Superman und The Witcher bekannte Henry Cavill. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Schauspieler Henry Cavill haben wir unter anderem als DC-Held Superman und Geralt von Riva aus The Witcher erlebt. Privat ist das Muskelpaket ein Riesen-Fan des Tabletop-Strategiespiels Warhammer 40.000, dessen komplexe Mythologie sehr viel umfangreicher ist als simple Science-Fiction mit einer Crew auf einem Raumschiff, das nur ein paar Hundert Jahre in der Zukunft durch das All fliegt.

Einen langgehegten Traum erfüllt Cavill sich aktuell mit der Warhammer 40K-Serienadaption, die er für Amazon Prime Video in die Wege leitet. Bis zum Start findet ihr hier an dieser Stelle alle wichtigen Informationen über das ambitionierte Sci-Fi-Mammutprojekt, inklusive:

Startdatum

Setting und Story

Cast & Crew

Trailer und Bilder

Infos zum Spiel

Wann startet die Amazon-Serie Warhammer 40K bei Amazon?

Da sich die Serie noch am Anfang ihrer Entwicklungsphase befindet, ist ein Startdatum noch nicht absehbar. Vor Ende 2026 oder 2027 sollte man aber nicht damit rechnen. Immerhin nahm die Warhammer 40.000-Serie im Dezember 2024 eine große Hürde, nachdem sie kurz vor dem Aus stand und dann doch offiziell in Entwicklung geschickt wurde (via Deadline ). Henry Cavill feierte das, indem er den Spieleladen besuchte, den er schon als Kind für seine Modelle aufsuchte:

Nun muss Cavills 40K-Team nur noch ein Konzept vorlegen, das die Amazon-Chefetage überzeugt, so dass die Serie offiziell in Auftrag gegeben wird. Bei einem so umfangreichen Thema wie Warhammer ist das aber leichter getippt als getan. Aus diesem Grund gibt es bisher nur wenige Filme und Serien, die sich mit dem Thema befassen:

Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie

Hammer and Bolter (Webserie)

Secret Level (Episode: And They Shall Know No Fear)

Was ist Warhammer 40.000? Sci-Fi-Story und Setting der Saga einfach erklärt

Warhammer 40K spielt 38.000 Jahre in einer fernen, gnadenlosen Zukunft. Die Menschheit wird zu dieser Zeit von einem unsterblichen Gott-Imperator regiert und muss im Angesicht kosmischer Bedrohungen unermüdlich um ihre Existenz kämpfen. Religiöser Fanatismus und ein strenges Kastensystem prägen den dystopischen Alltag. Viele Storys dieser futuristischen Kriegswelt drehen sich um genetisch manipulierte Space Marines – in schweren Rüstungen agierende Kriegsmönche, die auch Adeptus Astartes genannt werden. Fallout-Fans haben mit der Stählernen Bruderschaft schon etwas Ähnliches auf Amazon gesehen.

Neben den Menschen in verschiedenen abgeänderten Varianten existieren in 40K auch finstere Gottheiten aus unvorstellbaren Dimensionen, bizarre Aliens wie die weltenverschlingenden Tyraniden, blutrünstige Orks, oder die uralten Necron-Maschinenkrieger, deren Ziel die Eroberung der gesamten Galaxis ist.

Wer spielt in der Warhammer 40K-Serie mit?

Natürlich lässt Mega-Fan Henry Cavill es sich nicht nehmen, auch persönlich in seiner Warhammer-Serie aufzutreten. Die Rolle eines genetisch manipulierten Space Marines würde ihm gut stehen, offiziell bestätigt wurde sie aber aber ebenso wenig wie der übrige Cast. Wir halten euch aber an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Wer sich hinter der Warhammer 40.000-Serie verbirgt

Die MGM Studios erwarben die Serienrechte an 40K beim Spielehersteller Games Workshop, woraufhin man einen Mini-Writers' Room eröffnete, um den Stoff nach strengen Vorgaben auszuarbeiten. Wer neben Henry Cavill zu diesem Team gehört, ist aktuell nicht bekannt. Auf Producer-Seite sind seit jeher Roy Lee und Natalie Viscuso von Vertigo Entertainment beteiligt. Im offiziellen Statement hieß es von Cavill:

Mein unglaubliches Team und ich haben zusammen mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzepträumen daran gearbeitet, Ansätze für die Ungeheuerlichkeit und Pracht der Warhammer-Welt aufzuschlüsseln. Gemeinsam haben wir die Fülle an unglaublichen Charakteren durchgesehen und über alten Wälzern und Texten gebrütet. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben uns zu einem fantastischen Startpunkt für unser Universum geführt, auf den sich die Verantwortlichen bei Amazon und Games Workshop geeinigt haben.

Weder Regiepersonal noch Drehbuchautor:innen sind zu diesem Zeitpunkt offiziell offenbart worden.

Gibt es schon Bilder und Trailer zur Warhammer 40K-Serie?

Nein, das Projekt steht noch ganz am Anfang, sodass weder Konzeptkunst noch offizielle Bilder, geschweige denn Trailer zur Sci-Fi-Saga aus der fernen Zukunft vorliegen. Wir werden diese Seite aber ständig für euch updaten, sodass Bild- und Bewegtbildmaterial hier früher oder später auftauchen werden.

Aktuell im Netz kursierende Bilder stammen aus einem der früheren Warhammer-Projekte oder (wie in diesem Beispiel) aus einem der vielen 40K-Videospiele.

Wie spielt man Warhammer 40.000 eigentlich?

Um das Tabletop-Strategiespiel Warhammer 40K originalgetreu, also nicht am Computer, spielen zu können, benötigt man Karten mit Hindernissen und verschiedene Miniaturen aus dem Sortiment von Games Workshop. In Zügen und Phasen manövrieren Spieler:innen ihre Charaktere und Einheiten über das Feld und kämpfen gegebenenfalls gegeneinander, wobei ein komplexes Rollenspiel-Punktesystem mit Würfeln und Tabellen über den Ausgang entscheidet. Da das Set-up so aufwendig ist, spielen viele Fans direkt in designierten Läden, in denen es das Equipment zu kaufen gibt.