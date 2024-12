Henry Cavills großes Sci-Fi-Epos in letzter Sekunde gerettet: Warhammer 40K-Serie kommt wirklich

Henry Cavill will das gigantische Sci-Fi-Universum von Warhammer 40.000 als Amazon-Serie adaptieren. Nach einer monatelangen Zitterpartie gab es jetzt endlich grünes Licht.

"In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden." So lautet einer der Sinnsprüche, an denen sich die Stimmung des berühmten Warhammer 40.000-Franchise (auch Warhammer 40K oder schlicht W40K) orientiert. Das extrem finstere und kriegsorientierte Sci-Fi-Unviersum will Über-Fan Henry Cavill seit langem als Serie veröffentlichen. Jetzt hat Amazon endlich den Startschuss gegeben.

Amazons Warhammer-Serie mit Henry Cavill war nur 3 Wochen vom Scheitern entfernt

Deadline -Quellen zufolge haben Autoren in den vergangenen Monaten Ideen für eine W40K-Serie entwickelt, denen Amazon jetzt grünes Licht erteilt hat. Bisher ist darüber hinaus nur bekannt, dass Cavill als Schauspieler und Produzent an Bord ist. Der Star feierte den neuen Status Quo vor wenigen Stunden mit einem Instagram-Post:

Um einige Warhammer-Neuigkeiten zu feiern, habe ich mich auf Pilgersfahrt zu dem Ort begeben, an dem ich vor über 30 Jahren zum ersten Mal Warhammer-Modelle gekauft habe: Dem "Little Shop" auf meiner Heimatinsel Jersey.

Mein unfassbares Team und ich haben gemeinsam mit den brillanten Köpfen bei Games Workshop an Konzepten geschuftet und dabei Ansätze für die enorme Größe der Warhammer-Welt gesucht. Gemeinsam sind wir eine Unzahl von Figuren durchgegangen und haben viele alte Texte gelesen.

Unsere Anstrengungen haben uns schließlich einen fantastischen Ort eröffnet, von dem aus wir unser Universum aufbauen werden. Die [Vorgesetzten] bei Amazon und Games Workshop haben zugestimmt.

Warhammer 40.000 ist ein Franchise des Tabletop-Spieleproduzenten Games Workshop, das mittlerweile auch durch Videospiele und animierte Filme stark angewachsen ist. Es spielt in der finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends, in der das Imperium der Menschheit einen endlosen, grausigen Krieg gegen eine Vielzahl von Feinden führt. Darunter befinden sich Orks, die Horror-Gestalten der Chaos Space Marines oder die Alien-Monster der Tyraniden.

Die Bestätigung von Cavill und den Produzenten kommt keine Sekunde zu früh: Wir wir bereits zuvor berichtet haben, musste bis zum Ende des Jahres ein Ansatz für die W40K-Serie gefunden werden: Andernfalls wäre der Deal zwischen Amazon und Games Workshop geplatzt und hätte damit die bisherige Arbeit an dem Projekt zunichtegemacht.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie zum Warhammer 40.000-Universum?

Wie Cavill bereits in seinem Instagram-Post andeutet, ist es für konkrete Informationen noch zu früh. Dementsprechend lässt sich über einen Starttermin der Serie nur spekulieren.

Bis zur Veröffentlichung braucht es nicht nur einen Showrunner, ein fertiges Drehbuch und eine komplette Besetzung, auch muss der notorisch vielbeschäftigte Cavill seinen Terminplan freiräumen, Franchise-Fan hin oder her. Und dann folgen erst die eigentlichen Dreharbeiten zur Serie, an die sich mit Blick auf opulente Sci-Fi-Schauplätze eine längere Postproduktion anschließen könnte. Wir rechnen daher frühestens Ende 2026 mit einem Start.